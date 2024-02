Sinn Fein Lideri McDonald, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

Güncel

İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çocuklar ve kadınlar dahil binlerce sivilin öldürüldüğünü belirterek, Gazze'de ateşkes çağrılarını yineleyerek katıldığı bütün platformlarda Filistin konusunu gündeme getirdiğini bildirdi.

McDonald ve Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill, İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Kuzey İrlanda'da yaklaşık iki yılın ardından parlamentoda yetki paylaşımının yeniden tesis edilmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gündeme geldi.

"Uluslararası hukuk uygulanmalı"

McDonald, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkes çağrılarını yineleyerek, bu konuda verilen uluslararası mesajların belirsiz ve yardımcı olmadığı eleştirisinde bulundu.

Uluslararası hukukun uygulanmasının önemine işaret eden McDonald, uluslararası hukuka bağlılığın hiçbir taraf için istisna olmaması gerektiğinin altını çizdi.

McDonald, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar ve kadınlar dahil binlerce sivilin öldürüldüğü bu saldırı asimetrik nitelik taşımaktadır ve ben hiçbir yerde bunun karşısında durabilecek vicdan sahibi bir insan tanımıyorum. Dolayısıyla, bunu çözmek için ihtiyacımız olan şey mutlak netliktir, uluslararası hukukun uygulanmasıdır ve buna İsrail devleti de dahildir."

"Gittiğim her yerde Filistin konusunu gündeme getiriyorum"

McDonald, "Sinn Fein'in, Gazze'deki durum nedeniyle çok fazla eleştirilmesine rağmen, ABD'ye yapacağı St. Patrick's Day (Aziz Patrick Günü) ziyaretini boykot etmeyeceğini biliyoruz. Bu eleştirilere yanıtınız nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Aziz Patrick Günü ziyaretinde ilk konuşulacak konu adamızla ilgili olacaktır çünkü hala bir sürecin içindeyiz. Henüz varış noktamızda değiliz. Bu yıl ve her yıl Filistin konusunun da konuşulacağını açıkça belirtmek isterim. Gittiğim her yerde, konuştuğum her kişiyle Filistin konusunu gündeme getirdiğimi de bilmenizi isterim.

Gazze konusunu gündeme getirdim, bombardımanın durdurulması, Filistinlilerin haklarının teyit edilmesi ve diyalog ve barışın geliştirilmesi için proaktif şekilde hareket edilmesi konusunda pozisyonumuz daha net olamazdı ve bu konuda ilerleme kaydetmek için ABD dahil elimizdeki her türlü kozu kullanacağız."

McDonald, birçok dış politika konusunda ABD'nin bakış açısını paylaşmadıklarını belirterek, "Bu yeni bir şey değil. Bu her zaman böyle olmuştur ancak konuşmayı bırakacak mıyız? Etkileşimde bulunmayı bırakacak mıyız? Kesinlikle hayır." diye konuştu.

Katıldıkları bütün platformlarda, Filistin ve Orta Doğu'da barış konularını gündeme taşıyacaklarını yineleyen McDonald, "Bunu çok ciddiye alıyorum ve her yere gideceğim. Dünyanın her yerine gideceğim ve bu meseleye bir çözüm getirebileceğine inandığım herkesle konuşacağım ve bunu aslında bizim için bir görev meselesi olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

McDonald, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la 5 Şubat'ta yaptıkları görüşmede de Gazze konusunu gündeme getirdiklerini aktararak, "Başbakan Rishi Sunak'ın Filistin ve ateşkes konusundaki görüşlerimizi yüksek sesle ve net bir şekilde duymasını sağlama fırsatını bulduk." dedi.

Sinn Fein lideri, konuşmasında, İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda'nın birleşmesi için yapılmasını öngördükleri referandumun ise gelecek 6 yılda olabileceğinin sinyalini verdi.

"Her bir vatandaşı, eşitlik, saygı ve kapsayıcılık ilkeleriyle temsil edeceğim"

Kuzey İrlanda'da yaklaşık 2 yılın ardından yetki paylaşımının yeniden tesis edilmesiyle görevine başlayan Bölgesel Hükümeti Başbakanı O'Neill de toplantıda yaptığı konuşmada, bunu "tarihi an" olarak niteledi.

O'Neill, "Ailem, büyükannem ve büyükbabam bu görevi üstleneceğim günü göreceklerini hiç düşünmemişlerdi. Dolayısıyla, bu son derece tarihi, önemli görev adamızı sunacağımız, çok çalıştığımızı söyleyebileceğimiz değişim açısından çok şey ifade ediyor." dedi.

Kuzey İrlanda'da geçmişi veya siyasi eğilimi ne olursa olsun her bir vatandaşı eşitlik, saygı ve kapsayıcılık ilkeleriyle temsil edeceğinin altını çizen O'Neill, bölgedeki toplumun isteklerine kulak verebilmek için her kesimle temasta olacağını dile getirdi.

Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımını yeniden tesis etmek üzere anlaşmaya varıldı

Kuzey İrlanda'da 5 Mayıs 2022'deki parlamento seçimlerinden ikinci çıkan Demokratik Birlik Partisi (DUP), 30 Ocak'ta İngiliz hükümetinin yasal düzenlemesine tabi olacak şekilde Kuzey İrlanda'da güç paylaşımını yeniden tesis edecek anlaşma üzerinde mutabık kalmıştı.

Parlamento seçimlerinden birinci çıkan Sinn Fein ile anlaşmazlık yaşayan birlik yanlısı DUP'un lideri Jeffrey Donaldson, yaptığı açıklamada, partisinin Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımını yeniden tesis edeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine, Sinn Fein'in Kuzey İrlanda'daki lideri Michelle O'Neill, "Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı" olarak görevine başlamıştı.???????