Sinop Ayancık'ta dere ıslahı çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta dere ıslahı çalışması başlatıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, AFAD ve DSİ tarafından imzalanan protokol kapsamında Zaviye köyünde dere ıslahı çalışması başlatıldı. İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışma, risk azaltma faaliyetleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

13.07.2024 17:19
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, risk azaltma faaliyetleri kapsamında dere ıslahı çalışması başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan protokol kapsamında Zaviye köyünde gerçekleştirilen programda, iş makineleriyle dere ıslahı çalışması gerçekleştiriliyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, yalnızca afet öncesi değil, afet sırasında da müdahale etmek için iş makinelerinin bölgede bulunacağını belirterek, "Şu anda yapılan bu harcama, ileride yapılacak 15 katı harcamadan bizi tasarruf ettirecek. Sinop'ta 21 dere bulunuyor, toplam uzunlukları 150 kilometre. Derelerimizden yaklaşık 1,5 milyon metreküp malzemeyi alacaklar." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Ayancık ve Türkeli bölgesi için önemli bir programı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "2022 yılında yaşadığımız sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Sel felaketinde şehir merkezine odaklandık ancak köylerimizde yaşanan tahribat çok daha büyüktü. Öncelikle şehir merkezini hızlı şekilde ayağa kaldırmak üzere aksiyon aldık. Kırsal alandaki işlerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İş makinelerinin Ayancık'a kazandırılmış olması, burada DSİ'nin yürüteceği çalışmalar açısından çok önemli." diye konuştu.

DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile kaymakamlar ve kurum amirlerinin de katıldığı programda konuşmaların ardından dere ıslah çalışmasına başlandı.

Kaynak: AA

Ayancık, Sinop, AFAD, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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