Sinop Dikmen'de Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Sinop Dikmen'de Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Sinop Dikmen\'de Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, 9 takımın katılımıyla başladı. Turnuvada A ve B gruplarında mücadele eden takımlar, 12 Haziran'da sona erecek olan turnuvada şampiyonluk için mücadele edecek.

31.05.2024 10:31
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Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, başladı.

Kurumlar ve esnafın katılımıyla gerçekleştirilen futbol turnuvasına 9 takım katıldı. İki grupta düzenlenen turnuvanın stardı, Kaymakam Ozan Çivelek tarafından verildi.

Turnuvada A grubunda Kaymakamlık, Emniyet, Müftülük, Orman işletme Şefliği ve Güzelçay Gençlik; B grubunda da Orman Spor, Esnaf Spor, Sıhhıye Spor, Lise Spor takımları mücadele edecek.

Turnuva, 12 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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