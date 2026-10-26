Sinop Erfelek'te genç kadın 774 bin lira KDAKP hibesiyle arıcılığa başladı - Son Dakika
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Sinop Erfelek'te genç kadın 774 bin lira KDAKP hibesiyle arıcılığa başladı

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Sinop Erfelek\'te genç kadın 774 bin lira KDAKP hibesiyle arıcılığa başladı
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Sinop Erfelek\'te genç kadın 774 bin lira KDAKP hibesiyle arıcılığa başladı
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Sinop Erfelek'te yaşayan genç kadın, KDAKP'den aldığı 774 bin lira hibe desteğiyle köyünde arıcılık yapmaya başladı. Hibeyle ilk etapta 260 kovan ve bal ekipmanı alan genç kadının kovan sayısı şu an 350'ye ulaştı.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan ve eşinin isteği üzerine iki yıl önce memleketi Sinop'a dönüş yapan genç kadın, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında aldığı hibe desteğiyle köyünde arıcılık yapmaya başladı.

Erfelek ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 26 yaşındaki Esra Yıldırım, Şerefiye köyünde arıcılık yapan kayınpederiyle bal üretimi yapmaya karar verdi.

Kayınpederinin aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen KDAKP'den haberdar olan Yıldırım, projeden yararlanmak için geçen yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

İlk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince verilen arıcılık eğitimine katılan ve bu eğitimi başarıyla tamamlayan Yıldırım, gerekli eğitim süreçleri ve prosedürleri yerine getirmesinin ardından KDAKP'den hibe desteği almaya hak kazandı.

Aldığı destek ve eğitim sayesinde arıcılık yapmaya başlayan Yıldırım, hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Projemiz kabul gördü. Çok sevindik"

Esra Yıldırım, AA muhabirine, evlendiklerinde İstanbul'da tır şoförlüğü yapan eşinin arıcılık, kendisinin de köyde yaşam sürme hayali kurduğunu söyledi.

Evliliklerinin ilerleyen dönemlerinde eşinin köylerine dönerek arıcılık yapmak istediğini anlatan Yıldırım, "Ben bu konuda açıkçası çok kararsız kaldım çünkü İstanbul'da doğup, büyüdüm. Kırsal alanda yaşayabilir miyim, yapabilir miyim diye çok düşündük ama biz 30'lu, 40'lı yaşlara geldiğimizde zaten böyle bir yerde yaşamak istiyorduk. Bu hayalimizi de genç yaşta gerçekleştirdik." dedi.

Yıldırım, eşinin ailesinin çok uzun yıllardır arıcılık yaptığını ve bu nedenle eşinin de arılara karşı bir ilgisinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Babam (kayınpederi) böyle bir projeden haberdar olmuş. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek bilgi almış ve bize söyledi. Biz de olabilir diye düşündük. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek müracaat ettik. Oradaki arkadaşlar çok yardımcı oldu. İlk önce eğitim aldık ve bir yıl sonra da sonuçlar açıklandı. Projemiz kabul gördü. Çok sevindik çünkü bu işlere girebilmek için gerçekten büyük bütçe gerekiyor."

Yıldırım, hibe desteği sayesinde ilk etapta 260 arı kovanı aldıklarını dile getirerek, "Altılı bal süzme makinesi aldık. Isıtma kazanı aldık. Yine sır sağma makinesi alımı yaptık. Yani aklınıza gelecek tüm bal ekipmanlarını almış olduk." diye konuştu.

Eşi ve kayınpederiyle arıcılık yapan Yıldırım, şu an 350 kovanları bulunduğunu, ilerleyen süreçte bu sayıyı çoğaltarak kestane ve çiçek balı üretimlerini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc ise projenin birinci önceliğinin kırsalda yaşayan gençlerin ve kadınların kalkındırılması olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda girişimci genç bir kadının aldığı hibe desteğiyle üretime başlamasını çok değerli gördüklerini ifade eden Genc, şunları kaydetti:

"Arıcılıkla alakalı bir projesi vardı. Kendisine projenin toplam tutarı olan 1 milyon 106 bin lirasının 774 bin lirası hibe olarak sağlandı. Proje içinde arı kovanları, bal süzme makinesi, bal sehpası gibi arıcılıkla ilgili ekipmanlar vardı. Hibe desteğinin genç girişimcimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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