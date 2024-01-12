 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta 2023 yılında 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta 2023 yılında 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi

Sinop, Türkiye'nin Türk somonu üretiminin yüzde 35'ini karşılayarak önemli bir balıkçılık merkezi haline geldi. 2023 yılında 11 tesiste 26 bin 631 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca alabalık ve midye üretimi de yapılan Sinop'ta, ihraç edilen Türk somonundan 88 milyon 755 bin 842 dolar gelir elde edildi.

Sinop\'ta 2023 yılında 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi
12.01.2024 - 15:45,
Abone Ol

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta geride kalan 2023 yılında 11 tesiste 26 bin 631 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre, Karadeniz'in ender doğal limanlarından biri olma özelliğini taşıyan Sinop, ülkenin Türk somonu üretiminin yüzde 35'ini karşılıyor.

Tesislerde 2017'den bu yana Türk somonu üretimi yapılan kentte, alabalık ve midye üretimi de gerçekleştiriliyor.

Sinop'ta 2023'te 26 bin 631 ton Türk somonu, 26 ton alabalık, 127 ton da midye üretimi yapıldı.

Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen 13 bin 382 ton Türk somonundan ülke ekonomisine 88 milyon 755 bin 842 dolar gelir sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, AA muhabirine, Sinop'un Türk somonu üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kentte 11 tesiste üretimin devam ettiğini vurgulayan Önlem, "İlimiz, coğrafi özellikleri dolayısıyla Karadeniz'in ender doğal limanlarından biri olması sebebiyle her zaman denizle hemhal olmuş, suya tutunan şehir olarak nam salmıştır. İlimiz, ülkemizin Türk somon üretiminin yüzde 35'ini karşılamaktadır. 2017 yılından beri kurulan tesislerle Türk somonu ismiyle tescillenen alabalığın yetiştirilmesi için Sinop, ülkemizde merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz, Sinop, Balıkçılık, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 2023 yılında 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi - Son Dakika


16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Son Dakika
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta 2023 yılında 26 bin 631 ton Türk somonu üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement