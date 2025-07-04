Sinop\'ta 31 Güvenli Plaj Duyurusu

Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta kent sakinlerinin ve tatilcilerin güvenli ortamda denize girebilmelerine olanak sağlamak amacıyla 31 güvenli plaj oluşturuldu.

175 kilometre kıyı şeridine sahip olan, uzun ve temiz sahilleriyle ön plana çıkan Sinop'ta boğulma vakalarının önlenmesine yönelik bir dizi ek tedbir uygulamaya konuldu.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmayla kent merkezinde 31 nokta güvenli plaj olarak ilan edildi. Bu plajlarda farklı kurumlar ve özel işletmeler tarafından 46 cankurtaran görevlendirilerek, boğulma vakalarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ATV, jet ski ve kurtarma botları konuşlandırıldı.

Ayrıca halkın yoğun olarak denize girdiği bazı sahillerde deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sık sık devriye görevi yaparak, vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Vali Mustafa Özarslan, AA muhabirine, kentte yaz aylarında yaşanan turizm hareketliliğini sıhhatli şekilde sağlamak adına bazı ek kararlar aldıklarını söyledi.

Geçmişte yaşanan üzücü hadiseleri göz önünde bulundurarak aldıkları kararları hayata geçirdiklerini belirten Özarslan, bu sayede boğulma vakalarının büyük ölçüde önüne geçmeyi başardıklarını dile getirdi.

İl merkezindeki plajlarda 46 cankurtaran görevlendirildi

Kentte geçen yıl ölümlü boğulma vakası yaşanmadığına dikkati çeken Özarslan, şöyle devam etti:

"Bu yıl 31 noktayı güvenli plaj olarak ilan ettik. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu plajlarda yetkin ve eğitim almış cankurtaranlarımızı istihdam ediyoruz. İl merkezinde 46 cankurtaranımız var. Bu sayıyı artırmaya devam ediyoruz. Bu arkadaşlarımız yalnızca denizde boğulma anında olanları kurtarmıyor. Plaj boyunca yaya ve motorize devriye yapıyor, aşırı rüzgarlı ve dalgalı günlerde meteorolojik verileri de dikkate alarak vatandaşlarımıza ve misafirlerimize denize girmemeleri yönünde uyarıda bulunuyorlar."

Vali Özarslan, boğulma vakalarının önlenmesi için karadan alınan tedbirler kadar denizden alınan tedbirlerin de önem taşıdığına işaret ederek, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin her gün belirli saatlerde sahillere yakın bölgelerde devriye görevi icra ettiklerini anlattı.

Yapılan çalışmaların boğulma vakalarının en aza indirilmesini sağladığının altını çizen Özarslan, "Meteorolojik verileri her gün takip ediyoruz. Belirli şiddetin üzerinde rüzgar veya dalga yüksek olduğu zaman Valiliğimizin kurumsal sitesinden, benim sosyal medya hesaplarımdan, belediyelerimizin, il müdürlüklerimizin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyoruz. Bunları takip ederse vatandaşlarımız üzücü durumla karşılaşmazlar." ifadesini kullandı.