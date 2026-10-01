Sinop\'ta alabora olan teknede hayatını kaybeden polis memuru Polisevi\'nde anıldı

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Yalıkavak köyü açıklarında dün akşam alabora olan tekneden denize düşerek yaşamını yitiren İl Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve iki çocuk babası polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in naaşı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Polisevi bahçesine getirildi.

Burada gerçekleştirilen törende, Yetiş'in öz geçmişi okunarak dua edildi, ardından helallik alındı.

Törenin ardından Yetiş'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

Törene, Yetiş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, diğer ilgililer, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Dün akşam Yalıkavak köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.