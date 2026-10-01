Sinop'ta alabora olan tekneden denize düşen polis memuru için arama sürüyor

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunu arama çalışmaları devam ediyor.

Yalıkavak köyü açıklarında dün akşam alabora olan tekneden denize düşerek kaybolan polis memuru Numan Şen için bölgede arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD ekiplerince yürütülen çalışmaya balıkçı tekneleri de destek veriyor.

Bölgede geceden bu yana yapılan çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı.

Dün akşam Yalıkavak köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.