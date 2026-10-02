Sinop'ta alabora olan tekneden düşen polis Orhan Gazi Yetiş Malatya'da defnedildi - Son Dakika
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Sinop'ta alabora olan tekneden düşen polis Orhan Gazi Yetiş Malatya'da defnedildi

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Sinop\'ta alabora olan tekneden düşen polis Orhan Gazi Yetiş Malatya\'da defnedildi
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Sinop açıklarında 30 Eylül'de alabora olan tekneden denize düşen polis memuru Orhan Gazi Yetiş, Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki törene ailesi, yakınları, emniyet mensupları ve yetkililer katıldı.

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş, Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sinop merkez Yalı köyü açıklarında açıklarında 30 Eylül'de alabora olan tekneden denize düşerek yaşamını yitiren Yetiş için Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yetiş'in ailesi ve yakınları, Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Yetiş'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sinop'ta merkez Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Denizde kaybolan Şen'in cenazesine de yapılan arama çalışmaları sonucunda bugün ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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