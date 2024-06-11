Sinop'ta 'Gazze'nin Çığlığı' isimli karikatür sergisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta 'Gazze'nin Çığlığı' isimli karikatür sergisi düzenlendi

Sinop\'ta \'Gazze\'nin Çığlığı\' isimli karikatür sergisi düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde 'Gazze'nin Çığlığı' isimli karikatür sergisi açıldı. Sergide, 24 ülkeden 45 karikatür sanatçısının 45 eseri yer alıyor. İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddet, sanatçılarca karikatüre yansıtıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme tepki gösterdiklerini belirtti. Sergi, 18 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

11.06.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde " Gazze'nin Çığlığı" isimli karikatür sergisi düzenlendi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 24 ülkeden 45 karikatür sanatçısının 45 eseri yer alıyor.

Boyabat Belediyesi ve karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide, İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddet, sanatçılarca karikatüre yansıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, açılışta yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme her alanda tepki vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle İsrail zulmüne dikkati çekmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kara, "Umarım Müslüman ülkelerin hepsi bu çığlığı duyar. Eğer tüm Müslüman ülkeler birlik olabilselerdi İsrail bu vahşete cesaret edemezdi. Gazze'deki zulmü şiddetle kınıyoruz." dedi.

Ayrancıoğlu ise İsrail'in insanlık suçu işlemeye devam ettiğini belirterek, sanatçılar olarak eserleriyle bu duruma tepki göstermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Sergi, 18 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Hasan Kara, 15 Temmuz, Filistin, Boyabat, İsrail, Gazze, Sinop, Sanat, İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 'Gazze'nin Çığlığı' isimli karikatür sergisi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:09:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 'Gazze'nin Çığlığı' isimli karikatür sergisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement