Sinop'ta Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Sinop'ta Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Sinop Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında, tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, piknik ve mesire alanlarında patlayıcı ve parlayıcı maddelerin kullanımı da yasaklandı. Orman alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak, ATV, UTV ve motosiklet kullanmak da yasaklanan faaliyetler arasında yer aldı. Orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve denetimler ise çevre şehircilik ve İklim değişikliği müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

13.06.2024 14:57
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Sinop Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle bölgedeki hava sıcaklıklarında artış yaşandığı belirtildi.

Ülke için paha biçilemez değere sahip ormanların korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlarca alındığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda il sınırları içinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 12 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı vurgulandı.

Piknik ve mesire alanlarında dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri patlayıcı ve parlayıcı maddelerin kullanılmasının da yasaklandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahipsiz hayvanları beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyenler, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili orman işletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla giriş yapabileceklerdir. Sinop ilindeki ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaktır. Orman yasasının 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında bulunan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Denetimler, çevre şehircilik ve İklim değişikliği müdürlüklerince yapılacaktır."

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresindeki gerekli tedbirlerin yetkili kurumlarca alınacağı belirtilen açıklamada, alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika

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