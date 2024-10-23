Sinop'ta Palamut Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Sinop'ta Palamut Şenliği Coşkusu

Sinop Üniversitesi'nde düzenlenen Palamut Şenliği'nde bin palamut ikram edildi, katılım yoğun oldu.

23.10.2024 15:46
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Sinop Üniversitesince düzenlenen Palamut Şenliği'nde bin palamut ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

1 Eylül'de başlayan av sezonu içerisinde kentte bol miktarlarda avlanan palamut için üniversitenin Öğrenci Yaşam Merkezi'nde şenlik düzenlendi.

Çok avlanması nedeniyle bu yıl ilk kez yapılan palamut şenliğine öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, üç tarafı denizle çevirili Sinop'un balığın merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Daha önceki yıllarda yaptıkları hamsi şenlikleriyle öğrencileri, akademik ve idari personeli bir araya getirdiklerini anımsatan Taşdemir, bu yıl bol olmasından ötürü hamsi şenliği yerine palamut şenliği yapmayı uygun gördüklerini dile getirdi.

Taşdemir, bu tür sosyal aktivitelerin öğrencilerin dayanışma kültürlerini artırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Palamut şenliği hem öğrencilerimizin, kültürel, sosyal hayatlarına katkı verecek hem aralarındaki dayanışma ve birlikteliği oluşturacak ve bir araya gelerek tanışmalarına ve kaynaşmalarına vesile olacak. Tahminlerin üzerinde bir katılım var. Demek ki hem şehrimiz, hem üniversitemiz bu faaliyetlere ihtiyaç duyuyor. Biz bu faaliyetleri devam ettirmeyi düşünüyoruz."

Üniversite 2. sınıf öğrencisi Betül Çıplak ise geçen sene hamsi şenliğine katıldıklarını belirterek, "Bu yıl da palamut şenliği var. Gayet güzel oldu. Sinop zaten küçük bir yer. Biz öğrenciler için bu etkinlikler kaynaşmak ve tanışmak için çok iyi oluyor." diye konuştu.

Sinop Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Etem Kurt da Adanalı olduğunu söyleyerek, "Burada Karadeniz palamudu yemek çok güzel bir şey. Bizim için de böyle bir etkinliğe katılmak bir farklılık oluşturdu. Umarız böyle etkinlikler çoğalarak devam eder." dedi.

Şenlik, öğrencilerin müzik eşliğinde eğlenmesi ile son buldu.

Kaynak: AA

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