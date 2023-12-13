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Sinop'ta polis 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.
Bu kapsamda il merkezi ile ilçelerde bulunan 5 otogar, 22 metruk bina, 57 umuma açık yer ve 37 inşaat alanının kontrol edildiği uygulamada 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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