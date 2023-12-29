Sinop\'ta Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi\'nden ilkokul öğrencilerine etkinlik

Sinop'un Ayancık ilçesinde Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezde görevli personel ve gönüllü gençler tarafından öğrencilere yönelik çeşitli oyunlar sergilenerek, sportif faaliyetler yapıldı.
Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyelerde takdim edilerek, güzel vakit geçirmeleri imkanı sunuldu.
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