Sinop'ta TÜGVA'nın çağrısıyla Gazze'deki soykırım boş sıralarla protesto edildi - Son Dakika
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Sinop'ta TÜGVA'nın çağrısıyla Gazze'deki soykırım boş sıralarla protesto edildi

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Sinop\'ta TÜGVA\'nın çağrısıyla Gazze\'deki soykırım boş sıralarla protesto edildi
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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, TÜGVA Sinop'un çağrısıyla Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde kınandı. Katılımcılar boş sıralara Gazze'de ölen çocuklar için dövizler bıraktı; TÜGVA'dan Arslan, sıraların onlara ayrıldığını söyledi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Sinop'ta protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop Temsilciliğinin çağrısı üzerine Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen öğrencilerden ve vatandaşlardan oluşan topluluk, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar bulunan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Ayrıca alanda oluşturulan temsili sınıfta öğrenci sıralarının üzerine, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden bazı çocukların hayat hikayelerinin anlatıldığı dövizler bırakıldı.

TÜGVA Sinop Üniversite Koordinatörü Yusuf Arslan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de susturulan seslere ses olmak, yarım bırakılan hayatları hatırlatmak ve dünyanın unuttuğu çocukların hafızasını diri tutmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de binlerce çocuk ve gencin bir zamanlar oturdukları sıralara artık dönemediklerini vurgulayan Arslan, "Üzerlerinde kitapların, defterlerin ve kalemlerin bulunması gereken bu sıralarda bugün savaşın, yıkımın ve yarım bırakılmış hayatların hikayesi var." dedi.

Boş sıralara bakarken yalnızca boş sandalyeler değil, bir çocuğun yarım kalan hayalini, bir öğrencinin yarım kalan eğitimini, bir ailenin yarım kalan geleceğini gördüklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Soruyoruz, bir çocuğun okula gitmesi neden suç olsun. Bir öğrencinin üniversite hayali neden yarım bırakılsın. Bir insanın yaşama hakkı neden bombaların hedefi olsun. Bir insanın yaşama hakkı neden bombaların hedefi olsun. Bizler bugün üniversitelerimizde derslerimize girerken, Gazze'de yaşıtlarımızın derslikleri enkaza dönüşüyor. Bizler sınavlara hazırlanırken onlar hayatta kalmaya çalışıyor. Bizler mezuniyet hayali kurarken, onlar sevdiklerini kaybetmenin acısıyla mücadele ediyor. Bu nedenle boş sıralar sadece bir dekor değildir. Bu sıralar birer tanıktır. Bu boş sıralar onların sıralarıdır, Gazze'nin çocuklarına ayrılmıştır. Her biri Gazze'de yarım bırakılan bir hayatın, susturulan bir öğrencinin ve yok edilen bir geleceğin şahididir."

Arslan'ın konuşmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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