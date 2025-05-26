Sinop'ta Yabani Zeytin Ağaçları Aşılanıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Yabani Zeytin Ağaçları Aşılanıyor

Sinop\'ta Yabani Zeytin Ağaçları Aşılanıyor
26.05.2025 12:41
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Sinop'ta 80 bin yabani zeytin ağacının aşılanması için proje başlatıldı, üretim artışı hedefleniyor.

Sinop'ta "Zeytin Ağaçlarının Aşılanması ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi" projesi kapsamında 80 bin yabani zeytin ağacının aşılanması işlemine başlandı.

Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Durağan ilçesi Çaltucak köyünde 500 hektar alanda çalışmalar devam ediyor.

İlk etapta 3 hektarlık alanda uygulanan proje kapsamında bölgede arazi hazırlığı, toprak işleme, budama ve bakım işlemleri yapıldı.

Çaltucak köyündeki alanda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Özarslan, Türkiye'nin, zeytin ağaçlarının ana vatanı olduğunu söyledi.

Özarslan, kentte "delice" olarak bilinen yabani zeytin ağacı varlığının yoğun olduğunu belirterek, temel hedeflerinin, 500 hektarlık alandaki 80 bin deliceyi aşılayarak zeytin ağacına dönüştürmek olduğunu anlattı.

İlk etapta 3 hektarlık alanda bin adet deliceyi zeytin fidesine dönüştürmek için aşılama yaptıklarını aktaran Özarslan, şunları kaydetti:

"Ortak bir akıl yürüterek bu sahayı, atıl olarak kalmış bir maden sahası gibi düşünüyoruz. Bu kapasiteyi üretime dönüştürmek istiyoruz. İstiyoruz ki bir santimetrekaremiz bile atıl kalmasın. Heba olmasın, israf etmeyelim. Bu zenginliğimizi değerlendirmeliyiz. Alanın aşılanmasıyla birlikte temizliği, yabancı ağaç ve otlardan temizlenmesi, etrafının çevrilmesi, yollarının yapılması işlerini de gerçekleştireceğiz. Ürünün ortaya çıkmasıyla nasıl bir katma değer yaratacağız, bunları da şimdiden planlamamız lazım. Aşılanan yaban zeytinleri üç yıl sonra ürün verince biz de depolanması, sıkılması, işlenmesi için tesislerimizi kurup, bu iki köyümüzün halkına destek olacağız. Halkımızın refahını artırmak istiyoruz."

"Ürün köylümüzün olacak"

Özarslan, projenin, orman köylülerine önemli bir gelir kapısı yaratacağına inandıklarını da belirterek, "Bu fideleri birlikte koruyup, sahipleneceğiz. Ürün köylümüzün olacak. Göreceksiniz ki birkaç yıl içinde buraya göç olacak, nüfus artacak. Şunu bilelim ki zeytin stratejik bir ürün haline geldi. Gıdadan ziyade bir ilaç gibi düşünülüyor. Sağlıklı bir meyve ve bundan üretilen gıdalar her zaman tercih ediliyor. İnanıyorum ki burada üç yıl sonra hasat şöleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Yabani Zeytin Ağaçları Aşılanıyor - Son Dakika

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