Sinop'un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak

Sinop\'un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak

Sinop'un Boyabat ilçesinde Salar Kaya Mezarları ile Bazalt Kayalıkları arasında ekoturizm rotası oluşturulacak. Vali Mustafa Özarslan, yeni turizm rotasıyla vatandaşlara şehirlerin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşma imkanı sağlanacağını belirtti. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise güzergahın turizm açısından önemli olduğunu vurguladı. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergahın yatırımlarla tam manasıyla bir turizm rotasına dönüşeceği düşünülüyor.

18.05.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak.

İlçedeki Salar Kaya Mezarları ile Bazalt Kayalıkları arasında oluşturulacak ekoturizm rotasında yapılan yürüyüşe katılan Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, oluşturacakları yeni turizm rotasıyla vatandaşlara şehirlerin gürültüsünden, stresinden uzaklaşma imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Tarihi geçmişe sahip iki tarihi mekan arasında oluşturulacak rotanın ülke ve kent turizmine önemli katkı yapacağına inandıklarını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki burada çok farklı bir gelişme olacak. Büyükşehirlerin gürültüsünden, stresinden kaçan hemşehrilerimiz ve turistlerimiz için imkan sağlayacağız. Turistlerimizi bekliyoruz buraya, davet ediyoruz. Halkımız da gelenlerle iş birliği yaparsa bir kültürel dönüşüm olacaktır. Aynı zamanda Kurusaray köyünde de stantlar oluşturmayı planlıyoruz. Burada da ekonomik bir aktivite olacak. Yapacaklarımızı biliyoruz, hep beraber sayın vekilimizin de desteğiyle iyi işler çıkaracağımızı biliyorum."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise söz konusu güzergahta yeni bir turizm rotası oluşturulmasını turizm açısından çok önemli gördüklerini dile getirdi.

Yaklaşık 12 kilometrelik güzergahın ekoturizm rotası olarak ilan edildiğini anlatan Maviş, yapılacak yatırımlarla güzergahın tam manasıyla bir turizm rotasına dönüşeceğine inandığını kaydetti.

Yürüyüşe Vali Özarslan ve Milletvekili Maviş'in yanı sıra Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Milletvekili, Nazım Maviş, AK Parti, Boyabat, Sinop, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
20:23 Mardin’de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 00:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde ekoturizm rotası oluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement