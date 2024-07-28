Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Erfelek'teki Sel Felaketinin Ardından İncelemelerde Bulundu

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sağanağın etkili olduğu Erfelek ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve mahallelerde hasar tespit çalışmasına katıldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Özarslan ve Gürbüz, selin zarar verdiği ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı.

AFAD, polis ve belediye ekiplerinin evlerin giriş ve bodrum katlarına basan suyu tahliye etme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Özarslan, meteorolojik uyarının ardından belediye ve kaymakamlıklar bilgilendirilerek teyakkuz haline geçildiğini belirtti.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve Sinop'un batısında etkili olan yağışlarda Erfelek ilçesine 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildiren Özarslan, şunları kaydetti:

"Gece saatlerinden itibaren devam eden yoğun sağanak yağış nedeniyle 21 adet su baskını ve 3 adet mahsur kalma ihbarı, toplam 24 adet ihbara ve meydana gelen olumsuzluklara karşı, gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinde Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlar ve belediyelerimiz ile birlikte müdahale edildi. Su alan, su baskınına maruz kalan iş yeri ve depoların, konutların, birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlenmesi, kanalların ve menfezlerin açılması, dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edilmesi gibi çalışmalar kamu kurumları ve belediyelerimizin araç ve personel dahil tüm imkanlarıyla, süratle ve aralıksız bir şekilde yürütülüyor."

Yağışların Erfelek'te dün akşam saat 23.05 itibariyle sona erdiğine işaret eden Özarslan, "Mahsur kalan 3 vatandaşımız ekiplerimizce kurtarıldı. Tüm imkanlarımızla yağışlardan etkilenen vatandaşımızın yanındayız. Ekiplerimiz çalışıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Yağışlardan etkilenen Erfelekli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kulandı.