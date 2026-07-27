ŞİÖ Medya Zirvesi Bişkek'te Başladı - Son Dakika
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ŞİÖ Medya Zirvesi Bişkek'te Başladı

ŞİÖ Medya Zirvesi Bişkek\'te Başladı
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ŞİÖ'nün 25'inci yılı dolayısıyla Bişkek'te başlayan zirve, medya iş birliği ve dijital dönüşümü ele alıyor.

ŞANGHAY İş Birliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen '2026 ŞİÖ Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi', Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Farklı ülkelerden medya ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı zirvede medya iş birliği, dijital dönüşüm ve yapay zeka ele alınıyor.

Kırgızistan'ın ulusal haber ajansı Kabar ile Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik, bölgesel ve küresel düzeyde önde gelen kitle iletişim araçlarının yöneticilerini, medya profesyonellerini ve analitik uzmanları bir araya getirdi.

Türkiye'den medya temsilcilerinin de yer aldığı etkinliğe 25 ülkeden yaklaşık 200 temsilci katılıyor. Zirvede, günümüz medya ekosisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunlar, dijital teknolojilerin gelişimi, siber güvenlik, yapay zeka uygulamaları, dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele ile ŞİÖ bünyesinde bilgi güvenliğinin sağlanması gibi konular ele alınıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Haber Ajansı (KABAR) Genel Müdürü Mederbek Şermetaliyev, forumun amacının önde gelen medya kuruluşlarının yöneticileri ve uzmanları arasında deneyim paylaşımını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Şermetaliyev, forum kapsamında herhangi bir resmi belgenin imzalanmasının öngörülmediğini belirterek, etkinliğin temel hedefinin profesyonel diyaloğu güçlendirmek ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

'FORUMUN FAYDALI FİKİRLER VE ÖNERİLER ORTAYA ÇIKARACAĞINDAN EMİNİM'

Şermetaliyev, "Katılımcılar, dijital teknolojilerin gelişimi, siber güvenlik, yapay zekanın kullanımı, dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele ve ŞİÖ içinde bilgi güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere, modern medya alanının karşı karşıya olduğu temel zorlukları görüşecekler. Böylesine önemli bir etkinliğin Kırgızistan'da düzenlenmesinden gurur duyuyoruz. Forumun faydalı fikirler ve öneriler ortaya çıkaracağından eminim" dedi.

Şermetaliev, toplantının asıl amacının Şanhay İşbirliği Örgütü ülkelerinden önde gelen medya yöneticileri ve uzmanlar arasında deneyim alışverişi olacağını belirtti. Şermetaliev, "Forumun ardından herhangi bir belge imzalanması planlanmıyor; asıl sonuç profesyonel diyalog ve en iyi uygulamaların paylaşımı olacak. Farklı ülkelerdeki haber yapma yaklaşımlarındaki farklılıklara rağmen, bu tür platformlar gazetecilerin birbirlerinin başarılı deneyimlerinden öğrenmelerine olanak tanıyor. Özellikle Kırgız uzmanlar, gazetecilikte yapay zeka kullanımı konusundaki deneyimlerini paylaşmaya ve yeni teknolojilerin medya alanına entegre edilmesinin olasılıklarını görüşmeye hazır" diye konuştu.

'FORUM BİLGİ GÜVENLİĞİNİ VE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK'

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Bilgi Politikası Hizmetleri Başkanı Dayırbek Orunbekov ise "Bugünkü forum sadece profesyonel bir toplantı değil, aynı zamanda Şanhay İşbirliği Örgütü'nde bilgi güvenliğinin temellerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adımdır; bu da entelektüel iş birliğinin derinleştirilmesine ve halklarımız arasında altın bir dostluk köprüsü kurulmasına katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

'KOORDİNELİ ÇALIŞMANIZIN, GERÇEKLİĞE UYMAYAN HABER SELİNE KARŞI GÜVENİLİR OLACAĞINA İNANIYORUM'

Orunbekov, "Bugün, bilgi ve teknolojinin egemen olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bilgi saniyeler içinde dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Bu nedenle, kamuoyunu şekillendirmede, güveni korumada ve ülkeler arasında güvenliği sağlamada medyanın ve düşünce kuruluşlarının sorumluluğu önemli ölçüde artmıştır. Bugün bilgi, insanların bilincini ve devletlerin geleceğini şekillendiren en etkili ve güçlü araçtır. Bu nedenle, düşünce kuruluşlarının derinlemesine bilimsel araştırmalarının, medyanın hızı, doğruluğu ve objektifliğiyle birleşmesi, çağımızın temel bir gereksinimi haline gelmiştir. Koordineli çalışmanızın, bilgi manipülasyonu ve gerçekliğe uymayan haber seline karşı güvenilir bir kalkan olacağına inanıyorum. Bu kalkan sayesinde, kamuoyuna yalnızca doğrulanmış gerçekler ve güvenilir bilgiler ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Orunbekov, "Şanhay İşbirliği Örgütü içinde bilgi, kültür, insani yardım, ticaret ve ekonomik bağları daha da derinleştirmek için içtenlikle çaba gösteriyoruz ve bunu amaçlıyoruz. Sizin objektif söyleminiz, derinlemesine analiziniz ve etkileyici sunumlarınız, ülkelerimizin ortaklaşa uyguladığı büyük altyapı, ulaşım ve yatırım projelerinin özünü ve önemini kamuoyuna iletmenin anahtarıdır. Bu forumun yeni fikirlerin kaynağı, yaratıcı girişimler için bir platform ve ortak geleceğimiz için bir yol haritası olacağına derinden inanıyorum. Bugün bu salonda Şanhay İşbirliği Örgütü'nü temsil eden önde gelen medya profesyonelleri, yetkili gazeteciler ve dünya çapında uzman analistler bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Dayırbek Orunbekov, dile getirilen her görüşün ve her pratik önerinin, Şanhay İşbirliği Örgütü içindeki iş birliğinin daha da geliştirilmesine ve niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşınmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Hatırlatmak gerekirse, Şanhay İşbirliği Örgütü üye devletlerinin medya ve analiz merkezlerinin ilk forumu bugün Bişkek'te düzenleniyor. Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı 'Kabar' ve Çin Haber Ajansı 'Xinhua' tarafından organize edilen etkinliğe, önde gelen haber ajanslarının başkanları, medya temsilcileri, analiz merkezleri, araştırma enstitüleri, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere 26 ülkeden yaklaşık 250 temsilci katılıyor. Forumun teması 'Yeni Bir Çağda Şanhay İşbirliği Örgütü: Karşılıklı Anlayıştan Pratik İşbirliğine' Genel oturumlar ve tematik görüşmeler sırasında katılımcılar, uluslararası bilgi iş birliğinin gelişimi, medya ortamının dijital dönüşümü, insani etkileşim ve küresel bilgi alanındaki güncel zorlukları ele alacaklar."

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİÖ Medya Zirvesi Bişkek'te Başladı - Son Dakika

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