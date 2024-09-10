Sırbistan'da Lityum Madenciliği Tartışması

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Sırbistan'da muhalefetin, ülkede son dönemde tartışma ve protestolara neden olan lityum madenciliğinin yasaklanması için meclise öneri sunduğu bildirildi.

Muhalefet kanadından milletvekilleri düzenledikleri basın toplantısında, Sırbistan'da lityum araştırılması ve çıkarılmasının yasaklanmasını öngören hükümler içeren yasa değişikliğinin sağlanması için meclisin acil toplanması talebinde bulunduklarını açıkladı.

Milletvekillerinden Marinika Tepic, lityum madenciliğini yasaklayacak şekilde Maden ve Jeolojik Araştırmalar Kanunu'nda değişiklik yapılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Sırbistan nüfusunun en az dörtte üçünün lityum çıkarılmasına karşı olduğunu savunan Tepic, "Sırbistan'da kalıcı sonuçlara neden olacak bir deneyin önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic de muhalefetin önerisini yasal sürelere uygun bir şekilde meclis gündemine alacağını belirtti.

Muhalefetin Sırbistan'ı geriye götürmek istediğini savunan Brnabic, "Hükümet her şeyi açık açık konuşmaya hazır. Açıkçası bu konuya ilişkin mecliste yapılacak oturumu sabırsızlıkla bekliyorum. Yalnız şunu bilin ki bununla sadece lityumun değil tüm jeolojik araştırmaların yasaklanmasını istiyorlar." dedi.

Sırbistan'da lityum protestoları düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce kişi ağustos ve eylülde ülkedeki lityum çıkarma projesini protesto etmişti.

Sırbistan Çevre Koruma Hareketi tarafından İngiltere- Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı 10 Ağustos'ta organize edilen gösterilerde tren istasyonlarına girilmiş, şehirdeki bazı yollar kapatılarak trafik akışı engellenmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise lityum rezervlerine dair "iki yıl boyunca hiçbir kazı işlemi yapılmayacağını" vurgulamıştı.

Loznica'daki lityum madeni rezervleri 2004'te keşfedildi

Rusya ile tarihi ve kültürel bağlarını korumaya çalışırken ekonomisine katkı sağlayan Batılı ülkelerle de ilişkilerini iyi tutmaya çalışan Sırbistan'da 2004'te keşfedilen lityum madeni rezervleri, yıllardır bu konuda protestolara sahne olan ülkenin Rusya ve Batı ile kurduğu ilişki dengesini de zorluyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) lityum madenini Avrupa'da, kendisine daha yakın bir yerde çıkararak hem küresel pazardaki fiyata etki etmek hem de jeopolitik gerginliğin arttığı dönemde dış tedarikçilere bağımlılığını azaltmak istediği belirtiliyor.