Sırbistan\'da Yeni Hükümet Kuruldu

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Balkan ülkesi Sırbistan'da 17 Aralık 2023'te yapılan erken genel seçimden 139 gün sonra yeni hükümet kuruldu.

Sırp İlerleme Partisi (SNS), Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS), Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPS), Sırbistan Birleşik Emekliler Partisi (PUPS), Birleşik Sırbistan (JS) ve Voyvodinalı Macarlar Birliği'nden (SVM) oluşan yeni hükümet, Sırbistan Ulusal Meclisinden güvenoyu aldı.

Oylamaya katılan 213 milletvekilinden 152'si yeni hükümeti desteklerken, 61 milletvekili aleyhte oy kullandı. Yeni kabinenin üyeleri, oylamanın ardından yemin etti.

Milos Vucevic'in başbakan olarak görev yapacağı hükümeti oluşturan isimler şöyle:

"Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sinisa Mali, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı İvica Dacic, Başbakan Yardımcısı ve Çevre Koruma ve Su İşleri Bakanı İrena Vujovic, Tarım Bakanı Aleksandar Martinovic, İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Adalet Bakanı Maja Popovic, Devlet İdaresi ve Yerel Yönetimler Bakanı Jelena Zaric Kovacevic, İnsan ve Azınlık Hakları ve Toplumsal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, Savunma Bakanı Bratislav Gasic, Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Avrupa Entegrasyonları Bakanı Tanja Miscevic, Eğitim Bakanı Slavica Djukic Dejanovic, Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, Çalışma İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nemanja Starovic, Aile Bakanı Milica Djudjevic-Stamenkovski, Spor Bakanı Zoran Gajic, Ekonomi Bakanı Andrijana Mesarovic, Kültür Bakanı Nikola Selakovic, Köy İşleri Bakanı Milan Krkobabic, Bilim ve Teknolojik Gelişim Bakanı Jelena Begovic, Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic, Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic, Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, devlet bakanları Novica Toncev, Djordje Milicevic, Usame Zukorlic, Nenad Popovic ile Tatjana Macura."

Hükümet programını açıklayan Vucevic, "Yeni hükümet, siyasi ve askeri tarafsızlığa dayalı bir dış politika izlemeye devam edecek. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik stratejik bir hedef olmaya devam edecek." dedi.

Sırbistan'da 17 Aralık 2023'teki erken genel seçimde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı, oyların yüzde 46'sını alarak, seçimi zaferle tamamlamıştı.