Sırbistan ve İsrail Ortak İHA Üretecek
Sırbistan ve İsrail Ortak İHA Üretecek

14.04.2026 17:03
Sırbistan, İsrail ile ortak insansız hava aracı üretimi yapacak, askerlik süresi de değişecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin İsrail ile ortak insansız hava aracı üreteceğini bildirdi.

Vucic, başkent Belgrad'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, İsrail ile Sırbistan'ın askeri alanda işbirliği yaptığını belirtti.

İsrail ile ortaklaşa üretecekleri insansız hava araçlarının hem canlıya hem de zırhlı araçlara karşı kullanılabileceğini aktaran Vucic, şunları kaydetti:

"İsrail teknolojisi olacak, çünkü bunu en iyi yapanlar onlar. Projede yüzde 50 biz, yüzde 50 onlar olacak. Böylece bilgi kazanıyoruz, yenilikçilik kazanıyoruz ve gelecekte bu tür şeyleri yapabilecek kendi insanlarımızı yetiştiriyoruz."

Vucic, zorunlu askerlik uygulamasının da gelecek yıl başlatılacağını ve sürenin 75 gün olacağını söyledi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Sırbistan, Teknoloji, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
