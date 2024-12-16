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Sırbistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Sırbistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Sırbistan Bakanı Ristic, Türkiye’yi gerçek dost olarak gördüklerini ve ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti.

16.12.2024 12:18
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MUHAMMET TARHAN/SERDAR DİNCEL - Sırbistan Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic, Türkiye'yi "gerçek dost" gördüklerini belirterek, "İlişkiler, bu yıllarda önceki on yıllara kıyasla çok daha hızlı gelişiyor ve biz bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Ristic, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nda (Stratcom Summit 24) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İki ülkenin dostane, açık ve gizli gündemi bulunmayan ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Ristic, "İlişkiler, bu yıllarda önceki on yıllara kıyasla çok daha hızlı gelişiyor ve biz bundan dolayı çok mutluyuz. Türkiye'yi Sırbistan'ın gerçek bir dostu olarak görüyoruz." dedi.

Ristic, Türkiye'nin Sırbistan'ı ve Balkanlar'daki durumu anladığını belirterek, "Türkiye, uluslararası siyasi ve aynı zamanda ekonomik ve güvenlik sahnesinin kilit aktörlerinden biridir. Bu nedenle Türkiye'deki dostlarımız ve ortaklarımızla kendimizi iyi işbirliğine adadık." diye konuştu.

İki ülke liderlerinin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine büyük katkı sağladıklarını vurgulayan Ristic, "Türkiye'nin Sırbistan'da ekonomi, kültür, ticaret, turizm, enformasyon ve diğer pek çok alanda her zamankinden daha fazla var olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Ristic, Sırbistan'ın da özellikle Türkiye ile siyasi ve ekonomik işbirliği, turizm ve kültürel değişim alanlarında ilişkileri geliştirmeye çalıştığına işaret etti.

Öte yandan Sırbistan'ın Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi için yapıcı olduğunu belirten Ristic, bu meseleye adil çözüm bulunmasını diledi.

"Sırbistan'a en çok gelen turistlerin arasında Türk vatandaşları yer alıyor"

Türk dizilerinin Sırbistan'daki popülerliğine ilişkin soru üzerine Ristic, Türkiye ile pek çok ortak noktalarıın bulunduğunu, kültürü, geleneği, değerleri ve yaşam biçimini paylaştıklarını söyledi.

Ristic, bu nedenle Sırbistan'daki Türk varlığının çok olumlu etki yarattığını belirterek, "Sırbistan'a en çok gelen turistlerin arasında Türk vatandaşları yer alıyor ve bunun tersi de aynı şekilde geçerli. Türkiye'ye tatil ya da iş için gelen Sırp vatandaşlarının sayısı da oldukça fazla. Dolayısıyla bu şekilde hem ülkelerimiz hem de toplumlarımız, iki ülke ve iki ulus arasında işbirliğini ilerletmek için çok çeşitli olanaklara sahip ve her iki taraf da bunu yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke ilişkilerinin geleceği için çok iyimser ve çok olumlu düşündüğünü vurgulayan Ristic, "İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da ilerlemesini dört gözle bekliyoruz. Heyetimizin bu konferansa katılıyor olması da burada dostlar arasında olduğumuzun ve Ankara ile işbirliğimizi daha da geliştirmeye devam etmek istediğimizin işaretlerinden biridir." dedi.

"Sırbistan'ın medya sektörü çok zengin"

Ristic, Sırbistan'ın medya sektörü ya da yapay zeka gibi konularda Türkiye ile işbirliği yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine, ülkesinin medya sektörünün çok zengin olduğunu, 2 bin 200'den fazla medya kuruluşu ile 76 profesyonel medya derneğinin bulunduğunu dile getirdi.

Sırbistan'daki medya ortamının çoğulcu olduğuna ancak medya sektörünün kapasitesini geliştirmelerinin gerektiğine işaret eden Ristic, daha profesyonel ve daha etik olmaları ve yasal statüye bağlı kalmalarının gerektiğini söyledi.

Ristic, medya ve ifade özgürlüğünü teşvik etmeye ve el üstünde tutmaya çalıştıklarını belirterek, medya çalışanlarının daha profesyonel, daha sorumlu, daha güvenilir ve daha objektif olmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Sırbistan'da Yapay Zeka Yasası taslağını hazırlıyoruz"

Sırbistan'ın yapay zekanın kullanımı konusunda Türkiye ile işbirliği yapıp yapmadığına ilişkin Ristic, ülkesinin yapay zekaya hızlı adapte olduğunu, bir enstitü kurduğunu ve yapay zekayı ekonomide, günlük yaşamda ve medya sektöründe uyguladıklarını dile getirdi.

Ristic, "Her zaman bir icadın iyeye ve kötüye kullanımı söz konusudur. Bu bağlamda yapay zekanın sorumlu kullanımını teşvik ediyoruz ve sahte haberler, dezenformasyon ve dünyadaki tüm ülkelerde mevcut olan diğer birçok fenomen aracılığıyla bu yanlış kullanım örnekleriyle mücadele etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın 2020'de yapay zekanın uygulanmasına ilişkin ulusal stratejiyi ve etik kılavuzları kabul ettiğini söyleyen Ristic, "Yapay zekayı, katkı sağlamak, bir şeyi teşvik etmek, bir değeri daha da arttırmak için mi kullanacağız yoksa olumsuz ya da yıkıcı bir şekilde mi kullanacağız? Bu, her zaman sizin, benim ve hepimizin sorumluluğundadır." dedi.

Ristic, yapay zekanın kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi tamamlamak üzere olduklarını belirterek, "Yapay zekanın kullanımına ilişkin etik kılavuzlarımız var, şu anda Sırbistan'da Yapay Zeka Yasası taslağını hazırlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika

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