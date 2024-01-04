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Şırnak Emniyet Ekiplerinin 'Hayallerin Engeli Olmaz' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Şırnak Emniyet Ekiplerinin 'Hayallerin Engeli Olmaz' Projesi Tamamlandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hayallerin Engeli Olmaz' projesi, çocuk ve gençlerin sosyal koruma ve destek programı kapsamında düzenlenen bir törenle tamamlandı. Proje kapsamında, yöresel bez dokuma, el sanatları, halk oyunları, jimnastik, halter, yabancı dil kursları gibi farklı faaliyetlerle toplamda 20 bin kişiye eğitimler verildi. Törende, öğrenciler arasında düzenlenen resim, şiir ve çeşitli dallarda dereceye girenlere ödüller verildi.

Şırnak Emniyet Ekiplerinin \'Hayallerin Engeli Olmaz\' Projesi Tamamlandı
04.01.2024 - 23:46,
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Şırnak emniyet ekiplerinin 'Hayallerin Engeli Olmaz' projesi tamamlandı

ŞIRNAK - Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hayallerin Engeli Olmaz' projesi düzenlenen törenle tamamlandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hayallerin Engeli Olmaz' projesi 07 Nisan 2023 tarihinde başladı, 15 Aralık 2023 tarihinde kursiyer öğrencilerin katılımıyla düzenlenen tören ile tamamlandı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü polis evinde düzenlenen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Proje çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yöresel bez dokuma, el sanatları, halk oyunları, jimnastik, halter, yabancı dil kurslarından toplam 20 bin kişiye eğitimler verildi.

Programda konuşan Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emine Akbaş "ÇOGEP 8 bakanlık ve cumhurbaşkanlığımız strateji ve bütçe başkanlığı ile ortaklaşa hayata geçirilen ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılında ilimizde uygulanmak üzere 'Hayallerin Engeli Olmaz' projesi hazırlanarak hayata geçirilmiştir. Projede 15 farklı faaliyetle meslek edindirme, halk oyunları, İngilizce, fidan dikimi, duvar boyama, şehir dışı gezi programı ile toplamda 7 bin 680 gencimiz ile doğrudan doğruya temas sağlanmıştır. Projede ilimizde gerçekleştirdiğimiz doğrudan ve dolaylı olarak 20 bin kişiye temas sağlanmıştır" dedi.

Öğrenciler arasından düzenlenen resim, şiir ve çeşitli dallarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ve pasta kesimi ile program son buldu.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Çocuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak Emniyet Ekiplerinin 'Hayallerin Engeli Olmaz' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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