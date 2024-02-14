Şırnak Otoyolu'nda yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi baba evine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak Otoyolu'nda yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi baba evine ulaştı

Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda meydana gelen araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, hastanede şehit oldu. Şehidin baba evine gelen askeri heyet, acı haberi verdi. Taziye için yakınları ve komşuları evine akın etti.

14.02.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine ulaştı.

Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Oğullarının şehadet haberinin ardından fenalaşan Kel çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Türk bayrakları asılan şehidin baba evine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. (DHA)

Şırnak Otoyolu\'nda yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel\'in acı haberi baba evine ulaştı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Şırnak, Hatay, Hassa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Otoyolu'nda yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi baba evine ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 00:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak Otoyolu'nda yaşanan araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in acı haberi baba evine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement