Şırnak\'ta 2. Kitap Günleri Fuarı Başladı

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ŞIRNAK'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kitap Günleri Fuarı' başladı.

Şırnak'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kitap Günleri Fuarı' Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 'İnsan Kitap Okudukça güzelleşir' temasıyla başladı. Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen fuarın açılış törenin Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Açar ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Öğrencilerden haftada bir kitap okumalarını isteyen Vali Birol Ekici, "Dün güzel bir haber aldık. 2023 yılında Türkiye'nin en çok kalkınan şehri yüzde 44 ile Şırnak oldu. Bu kalkınma nasıl oluyor. Kalkınma çalışmak ve kitap okumakla oluyor. Daha çok kitap okuduğumuz zaman, daha çok çalıştığımız zaman, daha çok kalkınacağız. Biz sizlere gerçekten çok güveniyoruz. Eğitimde de aynı kalkınmada olduğu gibi yol alacağımız çok önemli mesafeler var. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Bu yıl yine çok sevindirici bir sonucumuz var. 2 hafta önce açıklandı. TIMSS'te Avrupa birincisi olduk. Yıllarca OECD'de başarıda 32'nciydik. Bu yıl TIMSS'te matematik ve fen bilimleri okuryazarlığında Avrupa birincisi, OECD ikincisi olduk. Bu duygu ve düşüncelerle Şırnaklı gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra kesilen kurdelenin ardından fuar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fuar 16-21 Aralık arasında, saat 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 20'den fazla yayınevinin kitapları sergileniyor.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,