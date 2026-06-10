Çevrimli köyünde 36 yıl önceki PKK katliamı anıldı - Son Dakika
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Çevrimli köyünde 36 yıl önceki PKK katliamı anıldı

Çevrimli köyünde 36 yıl önceki PKK katliamı anıldı
10.06.2026 18:37
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde, 10 Haziran 1990'da PKK'lı teröristlerce katledilen 12'si çocuk 27 kişi, mezarları başında düzenlenen programla anıldı. Törene vali, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde, 36 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 27 kişi, mezarları başında anıldı.

Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde PKK'lı teröristler tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 12'si çocuk, 7'si kadın, toplam 27 kişi için köy mezarlığında anma programı yapıldı. Programa Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, İlçe Emniyet Amiri Kudret Yaman, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının sonra programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından şehitlerin mezarları ziyaret edildi, mezarlara karanfil bırakıldı. Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş da şehitler için dua okudu.

'ŞIRNAK BİR ŞEHİTLER DİYARI'

Programda konuşan Vali Birol Ekici, saldırıda yaşamını yitirenleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bundan 36 yıl önce burada çocuk ve kadınların da bulunduğu 27 vatandaşımızın şehit olmasının, şehit edilmesinin hüznünü yaşıyoruz. Tabii ki terör korku salmak anlamına geliyor. Terör uzun yıllar, 40 yıl bizim topraklarımızı kavurdu, yaktı ve ülkemizin gelişmesinden ve ilerlemesinden rahatsızlık duyanlar bu ateşe körükle gider gibi gittiler. Çok büyük huzursuzluklar, çok büyük kayıplar verdik. Ekonomik kayıplarımız çok büyük oldu. Ancak bugün 'Terörsüz Türkiye'yi yaşamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şırnak bir şehitler diyarı. 2 bin 40 tane bu topraklara gelip görev yaparken toprağa düşmüş, şehit olmuş öğretmenimiz, polisimiz, askerimiz, kamu görevlimiz var. Dışarıdan gelmiş 2 bin 40 kişi bu topraklar şehit olmuş. Ama 1017 kişi de bu topraklardan çoğu da genç ve çocuklar olmak üzere köylerinde, gece evlerinde dururken veyahut da köylerini bulundukları yerleri de nöbet tutarken, savunurken katledilmişler. Toprağa düşmüş, şehit olmuş, aramızdan ayrılmış bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

'VATANIN BİR AVUÇ TOPRAĞINI KİMSEYE VERMEYECEĞİZ'

Çevrimli köyü muhtarı ve aynı zamanda gazi olan İbrahim Özbey, "Yıllardır kahrolası terör örgütü yüzünden ülkemizin her tarafından kan döküldü, katliam yapıldı. Bu katliamda da 27 akrabamızı, abilerimizi, ablalarımızı şehit verdik. Bu şehitlerimizi inşallah, sonsuza kadar çocuklarımıza anlatacağız. Bir daha şehit veririz ama bu vatanın bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Terör ve terör yandaşları bu şekilde bilsin. Gerekirse şehit oluruz, gazi oluruz ama bu vatanın bir avuç toprağını kimseye vermeyeceğiz. 40 yıldan fazla, terörle mücadele ediliyor. Şükürler olsun ki bugün, ülkemizin her tarafında huzur var. Bu huzur özellikle şehitlerimizin, gazilerimizin, askerimizin, polisimizin, güvenlik korucumuzun sayelerindedir" diye konuştu.

'ACILARIMIZ ORTAK OLDUĞU GİBİ GELECEKLERİMİZ DE ORTAK'

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş ise saldırının tüm ilçede derin izler bıraktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Terör örgütü tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 vatandaşımızın şehit edildiği bu acı hadise yalnızca ailelerin değil tüm ilçemizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yaşanan acı yüreklerimizdeki yerini korumaktadır. Bizler biliyoruz ki bu topraklar tarih boyunca birçok zorluklarla karşılaşmış, nice acılar yaşamış ancak her defasında milletimizin sağduyusu, devletimizin gücü ve vatandaşlarımızın dayanışması sayesinde bu zorlukların üstesinden gelinmiştir. Acılarımız ortak olduğu gibi geleceklerimiz de ortak. Bizleri birbirimize bağlayan kardeşlik hukuku, her türlü provokasyonun ve ayrıştırma çabasının da üzerinde yer almaktadır. Bugün burada rahmetle andığımız vatandaşlarımızın hatıraları bizlere barışın, huzurun, güvenliğin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çevrimli köyünde 36 yıl önceki PKK katliamı anıldı - Son Dakika

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