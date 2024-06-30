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Şırnak'ta DENEYAP uygulama sınavı yapıldı

ŞIRNAK - DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenen Deneyap Türkiye Uygulama Sınavı, Türkiye genelinde 81 ilde 122 merkezde eş zamanlı yapıldı.

2021 yılında Şırnak'ta açılan DENEYAP Atölyelerine kabul edilecek öğrencileri belirlemek amacıyla Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda uygulama sınavı gerçekleştirildi. Yapılan uygulama sınavında öğrencilerden "Uzay Kapsülü Tasarımı" yapılması istendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirilen uygulama sınavı 2 seansta gerçekleştirildi. İlk yapılan sınava 4 ve 5'inci sınıf, öğleden sonra yapılan uygulama sınavına ise, 8, 9 ve lise hazırlık sınıfları öğrencileri ter döktü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Şırnak İl Sorumlusu ve Teknofest İl Koordinatörü Rukiye Asan, öğrencilerin üç farklı aşamadan geçerek uygulama sınavına girmeye hak kazandıklarını belirterek, "81 ilimizde 122 farklı lokasyonda eş zamanlı olarak başlayan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2024 öğrenci alımı sürecinin son olan uygulama aşaması bu gün Şırnak'ta da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ortaokul kategorisinden 4'üncü ve 5'inci sınıflar lise kategorisinden 8'inci, 9'uncu ve liseye hazırlık sınıfları öğrencileri sınavda yerlerini aldılar. Tabi öğrenciler 3 farklı aşamadan geçtiler. İlk aşama e-sınav aşamasıydı. Girdikleri e-sınav aşamasında buradaki puanlama yüzde 70 etkiliyor. 2'inci aşama ise görev tamamlama. Çevirim içi görev tamamlama ve video izleme aşamasıydı. Onunda yüzde 15'inden sorumlular. Son olan ve bugün gerçekleşen proje ise, uyulama olarak belirlenen tema doğrultusunda. Temamız uzay kapsülü tasarlamaydı. Öğrenciler verilen 90 dakika boyunca tema doğrultusunda maketlerini tasarlayıp senaryolarını ve sunumlarını jüriye sunma fırsatı elde ettiler.

DENEYAP Teknoloji Atölyesi geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji yıldızlarını yetiştirdiğimiz atölyelerimiz ve Türkiye'nin 81 ilinde yer almakta. Bu DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2021 yılında Şırnak'ta kuruldu. Ana paydaşlarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TUBİTAK olmak üzere üç ana paydaşımız bulunmakta" dedi.

Sınava katılım sağlayan birinci aşamada 697 öğrencimiz bulunmakta olduğunu aktaran Asan, "Şırnak ve çevre illerden katılım oldukça yüksekti ve bu da bizim teknolojiye olan ilgimizi kanıtlıyor. Finale kalan öğrencilerimiz ve son uygulama aşamasına kalan 263 öğrencimiz bulunmaktadır. Onlarda bu gün sınavda ter döktüler. Maketlerini sergileyip, jüriye senaryolarını sundular. DENEYAP atölyesi öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenciler ise 36 ay boyunca ücretsiz bir şekilde DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizde eğitim görmeye hak kazanacaklar. Hem uygulamalı hem de torik olarak dersleri bizzat işin ehli mühendisler tarafından görmüş oluyorlar. Şu an burada da jürileri de yine mühendislerden oluşmaktadır. Tüm bu gelişmeler ülkemizin teknolojiye olan gelişimi, ilerlemesi ve isteğini büyük ölçüde ortaya koymuş oldu" diye konuştu.

Sınava katılan 9'uncu sınıf öğrencilerinden Mehmet Amed Ürey, DENEYAP Atölyesi öğretmenlerinin öğrencilerin yaratıcılığını kullanarak tasarım yapmalarını istediklerini ifade ederek, "Bu sınava girdiğimizde, ilk önce yaratıcılığımızı çalıştırmamızı istiyorlar. Burada herkes farklı bir şeyler yapıyorlar. Gençlerimizin yaratıcılığını öğrenebiliyoruz. Herkes birbirinden farklı şeyler yapıyor. Buraya gelince görüyoruz" dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Nurullah Okuşluk ise, "Sınavda uzay kapsülü yapmamız istendi. İlk Astronotumuz olan Alper Gezeravcı'nın yardımı ile birlikte, kendisinin şan ve şöhreti ile birlikte bir uzay kapsülü yapmamız talebinde bulunuldu. Bizler de uzay kapsülünü yaptık. Sınav çok kolay geçti ve süremizde yetti. Sınavın güzel geçtiğini umuyorum" ifadelerini kullandı.