 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta kurulan tekstil fabrikası ürünlerini 25 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta kurulan tekstil fabrikası ürünlerini 25 ülkeye ihraç ediyor

Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya gibi 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Fabrikada çalışan gençlerin batı illerine gitme ihtiyacını azaltan bu yatırım, istihdam ve ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Şırnak\'ta kurulan tekstil fabrikası ürünlerini 25 ülkeye ihraç ediyor
25.12.2023 - 11:29,  Güncelleme: 11:42
Abone Ol

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) belediyeye ait 14 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan tekstil fabrikasında imal edilen ürünler 25 ülkeye gönderiliyor.

Cizre Belediyesi, OSB'de 2 yıl önce tekstil fabrikası için 14 bin metrekarelik kapalı alan kurdu. Burayı kiralayan iş insanı Necmi Akaaydın, 6 ay önce kentteki 183'ü kadın 200 genci istihdam ederek, anlaşmalı olduğu firmalar için üretime başladı.

Tam kapasite ile üretim yapıldığında 1500 kişinin çalışabildiği fabrikada imal edilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya başta olmak üzere 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Her gün 4 bin parça üretiliyor

Fabrikanın İşletme Müdürü Mehmet Aslan, AA muhabirine, kentte hizmet vermeye başlayan tekstil fabrikalarının üretime ve ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

Ana merkezlerinin İstanbul'da olduğunu, Şırnak ve Muş'ta şube açtıklarını belirten Aslan, 6 ay önce açtıkları tekstil fabrikasında ilk etapta 200 kişiyi istihdam ettiklerini, amaçlarını 1 yıl içerisinde bunu bine çıkarmak olduğunu kaydetti.

Fabrikada günlük 4 bin şort, mont ve tişört ürettiklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Ürünler dünyada tanınmış markaların. Bunları iç değil, ağırlıklı olarak dış piyasaya gönderiyoruz. 25 Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın, batı illerine mevsimlik işçi olarak gitmesini bir nebze önlemiş oluyoruz. Buradaki gençler çalışmak için Antalya, Adana, İstanbul, İzmir gibi illere gidiyorlardı. Bizim gibi işletmelerin çoğalması halinde bunu minimize edebiliriz. İnşallah biz buna ön ayak olmuşuzdur. Diğer iş insanlarına tavsiye ediyoruz, 'Gelin burada işinizi kurun, buradaki gençleri istihdam edin.' diyoruz. Personel ve verimlilik konusunda koşullar uygun. Buradaki gençleri istihdam etmek istiyoruz. Fabrika sahibi Necmi Akaaydın tarafından ciddi bir yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında da daha fazla insana iş olanağı sunmak istiyoruz."

"Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu"

Fabrikada çalışan Nesrin İnci de 4 ay önce başladığı tekstil alanında kendini yetiştirdiğini, ileriki dönemlerde tekstil yeri açmak istediğini belirtti.

Fabrikada çalışmaktan memnun olduğunu dile getiren İnci, "Böyle büyük kapasiteli yerlerin bizim memlekette açılmasını istiyoruz. İnsanlar burada çalışarak evlerine katkı sunuyor. Aksi durumda buradakilerin çoğu batı illerine gidip çalışmak zorunda kalacaktı. Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Bahar Turan da 5 ay önce işe başladığı fabrikada şort, mont, tişört grubu ürettiklerini ve çok güzel bir ortamları olduğunu vurgulayarak, "Çalışanların çoğu kadın olunca kendimizi daha rahat hissediyoruz. İşverenimiz İstanbul'dan gelerek burada böyle bir işletme kurdu." dedi.

Mustafa Denktaş ise daha önce Habur Sınır Kapısı'nda çalıştığını, tekstil fabrikasının açılmasıyla sigortalı işe kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Denktaş, "Mutluyuz. Burası olmasaydı batı illerine gitmek zorunda kalacaktım. Burada çalışarak memleketimde iş sahibi oldum. Ailemizden uzak kalmamış oluyoruz. Böyle işletmeler açıldıkça işsizlik azalır gençlerimiz meslek sahibi olur." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Aslan, Şırnak, OSB, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kurulan tekstil fabrikası ürünlerini 25 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika


12:14
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta kurulan tekstil fabrikası ürünlerini 25 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement