Şırnak'ta Mehmetçik'e deprem eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Şırnak'ta Mehmetçik'e deprem eğitimi veriliyor

Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğü tarafından Mehmetçik'e deprem ve arama kurtarma eğitimi veriliyor. Askerlere teorik ve pratik eğitimlerin ardından sertifika verilecek.

02.07.2024 11:14
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Şırnak'ta Mehmetçik'e olası depremlere hazırlık için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi veriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında Şırnak'ta AFAD İl Müdürlüğünce askeri personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda arama kurtarma ve ilk yardım konularında teorik eğitim verilen askerler, daha sonra Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında oluşturulan tatbikat alanında uygulamalı eğitimlere katılıyor.

Eğitimlerde Mehmetçik'e ekip organizasyonu ve takım çalışmasının önemi ile ilgili de bilgilendirme yapılıyor.

Olay yeri yönetimi ve organizasyonu hakkında bilgilendirilen askerler, senaryo gereği deprem anında bir binanın zemin katında mahsur kalan yaralıyı en kısa zamanda kurtarmak için hazırlıklarını yapıp adeta zamanla yarışıyor.

Sedye ile bina dışına çıkarılan ve alandaki diğer ekiplere teslim edilen yaralının ambulansa alınarak hastaneye sevki sağlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup 600 personelden teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamlayanlara AFAD tarafından sertifika verilecek.

İlk etapta 600 askeri personele eğitim veriliyor

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca geliştirilen proje ile Cumhuriyet'in 100. yılında belirlenen 100 bin kişilik arama kurtarma ordusu oluşturmak için yürütülen çalışmaya Şırnak'ta ilk etapta 600 Türk Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim vererek katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 2,5 ay önce başlatılan eğitimlerde bugüne kadar 252 askeri personele eğitim verdiklerini ifade eden İşlek, "İlk etapta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında bir eğitim parkuru oluşturduk ve burada eğitimlerimiz devam ediyor. Bundan sonraki ayak ise diğer resmi kurumlarımız UMKE, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri... Eğitim uzmanlarımız ve arama kurtarma personelimizle bu projede yer alıyoruz. Valiliğimizin de bu konuda büyük destekleri oldu." dedi.

İşlek, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, 6 Şubat 2023'teki 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek, her an deprem olacakmış gibi hazırlıkları en üst seviyede tamamlama bilinciyle faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Eğitimlerin, Ankara'da eğitim gören AFAD personeli tarafından verildiğini belirten İşlek, şunları söyledi:

"Askerlerden oluşan timler her gün parkura gelerek bu zorunlu eğitimi alıyor. Her tim 18 kişiden oluşuyor. Her hafta 2 time eğitim veriliyor. Askerlerimiz olası bir depremde direkt enkaza müdahale edecek şekilde eğitiliyor."

Eğitim sonunda sınava tabi tutuluyorlar

AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdür Vekili Peri Hafta ise her timin 6 gün süreyle eğitime katıldığını belirtti.

Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayan askerlerin sınava katıldığını ifade eden Hafta, "Sınavda 50 soru soruluyor. Sınavda başarılı olanlara arama kurtarma tatbikatını başarıyla tamamladıklarına dair Bakanlıkça mail adreslerine sertifika gönderiliyor." dedi.

"Yarın deprem olacakmış gibi hazırlıyoruz"

AFAD İl Müdürlüğünde arama kurtarma teknisyeni Ayşenur Çankaya ise Ankara'da gördüğü eğitimi Şırnak'ta Mehmetçik'e aktarmak için kentte görevlendirildiğini ifade etti.

Eğitimlerin 2 gün teorik, 4 gün uygulamalı olarak devam ettiğini belirten Çankaya, "Yarın deprem olacakmış gibi arkadaşlarımızı hazırlıyoruz. Olası depremlerde bu arkadaşlarımız bizimle kol kola çalışma yürütebilecek seviyede görev alabilecek." diye konuştu.

AFAD ekiplerinin ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Şırnak'taki okulları ziyaret ederek 3 bin 300 öğrenciye farkındalık eğitimi verdiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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