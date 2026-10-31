Şırnak\'taki YEDAM, 5 yılda 395 kişinin bağımlılıktan kurtulmasına katkı sundu

Şırnak'ta bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 5 yılda görüşme gerçekleştirdiği 3 bin 587 kişiden 395'inin bağımlılıktan kurtulmasına katkı sundu.

Kentte 2021'de kurulan YEDAM, psikolog, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere bağımlılıkla mücadele konusunda destek veriyor.

Kurumda görevli uzmanlarca, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlısı bireylere gizlilik esasına uygun ücretsiz hizmet sunuluyor.

Danışanların kurulan atölyelerde resim, el sanatları ve boyama gibi etkinliklerle zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri sağlanırken, ailelere de tedavi sürecinde danışanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi veriliyor.

Merkez, kurulduğu günden bu yana yüz yüze ya da telefonla görüştüğü 3 bin 587 bağımlıdan 16'sı alkol, 98'i madde, 207'si tütün, 60'ı kumar ve 14'ü internet olmak üzere toplam 395 kişinin bağımlılıktan kurtulmasına destek oldu.

Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı Beşire Çelebi Şen, AA muhabirine, merkezin kurulduğu günden bugüne çok sayıda danışan ve aileye destek olduğunu ve bu sayede hayatlarında yeni bir dönemi başlatmalarına imkan sağlandığını söyledi.

Danışanlara, alkol, kumar, madde, tütün ve teknoloji bağımlılıklarında gizlilik esasına uygun ücretsiz destek verdiklerini anlatan Şen, "Bize başvuran 395 danışanın tedavi sürecini başlattık ve iyileşmelerini sağladık, toplam 3 bin 587 kişi ile de görüşme yaptık. Bizim merkezde ilaç desteğimiz yok. Gelenlerin çoğunun böyle bir isteği oluyor 'İlaç alayım iyileşeyim' diye ama bu süreçte ilaç tek başına yeterli olmuyor. Bireylerin aynı zamanda psikolojik, ruhsal ve sosyal destek almaları gerekiyor." dedi.

Şen, bağımlılığın tek bir sebeple değil birden çok sebeple geliştiğini belirtti.

Bağımlıların bütün sosyal risk ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getiren Şen, şunları söyledi:

"Bazen bağımlı bireyler tedavi istemeyebilirler 'Ben bağımlı değilim, tedavi istemiyorum' diyebiliyorlar. Çoğu zaman bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada annesi, babası veya kardeşi devreye girebilir ve tedavide destek sağlayabilir."

Şen, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden kendilerine ulaşabildiğini ve yapılan ön görüşmenin ardından onları en yakın merkezlerine yönlendirdiklerini anlattı.

Merkeze gelen danışanın önce psikolog ile görüştürüldüğünü, ardından sosyal hizmet uzmanına yönlendirildiğini bildiren Şen, şöyle dedi:

"Burada amacımız hem psikolojik hem sosyal bütüncül bir destek sağlamak. Bizim birçok kurumla işbirliğimiz var. Uzmanlar ihtiyaç gördüğünde danışanları gerekli yerlere yönlendirebiliyor. Eğer tıbbi bir destek alması gerekiyorsa hastaneye yönlendiriyoruz."

Danışanlarla belirlenen takvim çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Şen, tedavi süresinin 6 ay ile 1 yıl arasında değişebildiğini kaydetti.

Şen, bağımlılıkla mücadelede boş zamanın riskli olması nedeniyle bu sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"O nedenle danışanların boş zamanlarını değerlendirmeleri, kaybedilen yaşam ve sosyal becerilerini kazanmaları için hem 'ayrılma' hem de 'bırakma' süreçlerinde destek sağlayarak, onları atölyelerimizde yönlendiriyoruz. Yaşam kalitelerini artırmak için atölyelerimiz burada çok kıymetli. Burada amacımız, danışanımızın yalnız olmadığını bilmesi. YEDAM merkezimiz, aileler ve bağımlı bireyler için her zaman hazır, istedikleri zaman gelebilir, arayarak ulaşabilirler. Çekinmesinler biz onlar için buradayız."

Bazı danışanlarda bağımlı olduklarının öğrenilmesinin işlerini kaybetmelerine ya da toplum tarafından dışlanmalarına neden olabileceği kaygısı olduğunu dile getiren Şen, "Bilgiler danışanın onayı olmadan üçüncü kişilerle asla paylaşılmıyor. Gönül rahatlığıyla bize ulaşabilirler. Amacımız bağımlı bireylere ve ailelere yeni bir hayat, imkan tanımak." şeklinde konuştu.

Merkezde görevli klinik psikolog Cüneyt Kalender de danışanlarla ilk görüşmede bir iyileştirme planı hazırladıklarını ve tedavi sürecine ilişkin danışanı ve ailesini bilgilendirdiklerini söyledi.

Bu süreçte aile görüşmelerini de önemsediklerini anlatan Kalender, danışanların gelmek istememeleri halinde yakınlarıyla kişi dışı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kalender, hem danışanlar hem de yakınları ile takip görüşmeleri yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Psikoterapinin yanı sıra sosyal hizmet görüşmeleri ile çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik grup terapilerimiz var. Bu grup terapilerimizin ana amacı kişi ve kişilerin yakınlarını bağımlılık hakkında bilgilendirmek. Danışanların farkındalıkları arttıkça değişim motivasyonu da artmaya başlıyor. Kişi bu noktada kendini nasıl koruyacağını öğrenmeye başlıyor. Bu da artık kendisini bağımlılıktan kurtarması anlamına geliyor."