Şırnak Valisi Cevdet Atay, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Atay, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğrafını seçen Atay, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Bakış" isimli karesine oy verdi.

Vali Atay, Anadolu Ajansı muhabirlerinin başarılı fotoğraflara imza attığını belirterek, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu dile getiren Atay, ajansın geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylamasını her yıl heyecanla beklediklerini anlattı.

Emek veren tüm AA çalışanlarını tebrik eden Atay, AA muhabirlerinin hayatın önemli anlarını bu karelerle ölümsüzleştirdiğini aktardı.

Vali Atay, bazı fotoğrafların hüznü bazılarının ise sevinci yansıttığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Deprem fotoğrafları içimizi burktu. Depremde hayatını kaybedenlere tekrar rahmet diliyorum. Gazze'de yaşananları da AA muhabirlerinin kadrajından görme imkanımız oluyor, tüm dünyaya yansıdığı gibi. Orada bir insanlık dramı yaşanırken bunları dünyaya yansıtma noktasında çok ciddi emek sarf ediliyor. Bunu yaparken gazeteciler de hayatını kaybediyor. Orada da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlar çok acı olaylar ve bu olayları çekmek, onlara şahit olmak, onları ölümsüzleştirmek çok kolay bir iş değil. Bu karelerin her biri kalbimize dokunuyor. Emek veren arkadaşları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."