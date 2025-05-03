Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Mesajı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Gül, şunları kaydetti:

"Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim TBMM Başkanvekilimiz, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; sadece siyasetteki kendine has üslubuyla değil, ülkemizde terörün sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması yolunda gösterdiği samimi çabalarıyla da kalıcı bir iz bırakmıştır. Terörsüz Türkiye yolunda sergilediği yapıcı yaklaşım, siyasi tarihimizde değerli bir yer edinmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."