Sırrı Süreyya Önder'e Vefat Başsağlığı Mesajları

Siyasiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Uzlaşmacı, sağduyulu kişiliği ve barışa olan inancıyla ülkemizin son dönem siyasetinde iz bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Davutoğlu, "Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder'in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum. Ruhu şad olsun." mesajını paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da mesajında, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, metanet ve başsağlığı diledi.