Sırrı Süreyya Önder İçin Taziyeler Kabul Ediliyor - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder İçin Taziyeler Kabul Ediliyor

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Diyarbakır'da taziyeler kabul edilirken, DEM Parti Eş Başkanları kaybın önemine vurgu yaptı. Sırrı Süreyya Önder'in barış elçisi olarak görev yaptığı ve tüm halklar için büyük bir kayıp olduğu ifade edildi.

04.05.2025 15:12  Güncelleme: 16:57
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Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Hayatanı kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır'da taziyeleri kabul eden DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Sahin, "Türkmen geleneğinin son temsilcisi olarak görülen Sayın Sırrı Süreyya Önder'in 50 yıllık verilen savaş mücadelesinin içerisinde barışı sağlayacak olan elçilik görevini yapan, barış elçisi olarak görev yapan Sırrı Süreyya Önder bizim için çok kıymetliydi" dedi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda taziyeler kabul ediliyor. Taziyeye gelenler DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanları Abbas Şahin ve Gülşen Özer, Bağlar Belediye Eş Başkanı Leyla Ayaz ve il yöneticileri tarafından karşılandı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, Sırrı Süreyya Önder'in Türkmen geleneğinin son temsilcisi olduğunu söyledi. Şahin, şunları kaydetti:

"Bin yıldır Türkiye'de bulunan ve Anadolu coğrafyasında, Türklerin ve Kürtlerin bir arada yaşamını sağlayan aslında Türkmen geleneğinin son temsilcisi olarak görülen Sayın Sırrı Süreyya Önder'in 50 yıllık verilen savaş mücadelesinin içerisinde barışı sağlayacak olan elçilik görevini yapan, barış elçisi olarak görev yapan Sırrı Süreyya Önder bizim için çok kıymetliydi. Var olan sürecin barışa evrilebilmesi için en büyük elçilerden bir tanesiydi ve bu onunla sınırlı kalmayacaktır. Ortaya koymuş olduğu mücadele ve değerler bizim için belirleyici olacaktır. Bu saatten sonra da Türkiye ve Kürt halkının birlikte yaşamasının önünde herhangi bir engel kalmaması için bizlerde üzerimize düşen görevi amasız fakatsız yerine getireceğiz. Onun anısına saygıyla eğiliyoruz."

Bağlar Belediye Eş Başkanı Leyla Ayaz ise "Sırrı Süreyya Önder belki son zamanlarda İmralı heyetinde olmasından kaynaklı birçok insanın gündemin de ama yıllardır Sanatı ve Siyasetiyle bu halka öncülük eden bir insan, bu yüzden kaybı aslında sadece Kürtler için ya da Demokratik Siyaset için değil, tüm yaşamı boyunca Kürtler, Türkler, Araplar ve Ezilen her kesim için verdiği mücadelede dik duruşu sayesinde tüm halklar için çok büyük bir kayıp oldu. Bu açıdan başta Dem Parti'de beraber yol yürüdüğü mücadele arkadaşları, ailesinin ve tüm halkların başısağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder için taziyeler üç gün boyunca kabul edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder İçin Taziyeler Kabul Ediliyor - Son Dakika

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