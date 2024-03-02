Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi - Son Dakika
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Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi

Dünyanın orta açıklığı en uzun 4. köprüsü unvanına sahip Osmangazi Köprüsü, sis bulutlarının arasında dron ile görüntülendi. Yoğun sise rağmen trafik durmadan akarken, vatandaşlar köprünün önemini vurguladılar.

02.03.2024 20:49  Güncelleme: 21:01
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Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi

YALOVA - Dünyanın orta açıklığı en uzun 4. köprüsü unvanına sahip Osmangazi Köprüsü sis bulutlarının arasında dron ile görüntülendi. Yoğun sise rağmen trafik durmadan akarken, vatandaşlar "Eğer köprü yapılmasaydı, karşıya gemi ile geçmek için saatlerce sisin etkisini kaybetmesini bekleyecektik" dediler.

Marmara'nın etrafını gerdanlık gibi sarıp İstanbul ile İzmir arası ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren otoyolun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü, Feribot seferlerinin dahi iptal olduğu İzmit Körfezi'nde etkili olan sis bulutlarının içinde binlerce aracın geçişine imkan sağlıyor.

Son iki gündür Marmara denizi başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Yalova ile Güney Marmara'da Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sis bu sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı. Bölgede etkili olan sisin içinde kalan Osmangazi Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan ve sis içinde ayrı biz güzelliğe bürünen köprü, İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

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