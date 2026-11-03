Sisi, ABD ve İran'a esneklik çağrısı yaptı, savaşın felaket sonuçlarına dikkat çekti - Son Dakika
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Sisi, ABD ve İran'a esneklik çağrısı yaptı, savaşın felaket sonuçlarına dikkat çekti

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD ile İran'a anlaşmazlığın çözümü için azami esneklik çağrısı yaptı. Sisi, savaşın yeniden başlamasının 'felaket sonuçlar' doğurabileceği uyarısında bulunarak Mısır'ın gerilimi düşürmek için çaba göstereceğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran'a, aralarındaki anlaşmazlığın çözümü için mümkün olan en yüksek esnekliği gösterme çağrısında bulunarak, savaşın yeniden başlamasının ve bölgenin daha geniş çaplı bir çatışmaya sürüklenmesinin "felaket sonuçlar" doğurabileceği uyarısı yaptı.

Sisi, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Washington ile Tahran arasındaki krizin taraflarını diyalog ve uzlaşıya fırsat vermeye, tüm tarafların temel taleplerini ve endişelerini karşılayacak siyasi bir mutabakata varmaya çağırdı.

Bu yolun "çok geç olmadan" izlenmesi gerektiğini vurgulayan Sisi, aksi durumda bölge ve dünya açısından ağır sonuçların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Mısır'ın bu aşamada ABD ve İran'dan ortak bir anlayış zemini oluşturmak amacıyla mümkün olan en yüksek esnekliği göstermelerini istediğini dile getiren Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a güvendiğini ifade etti.

Trump'ı "birçok zorlu krizin önüne geçmeyi başarmış bir barış insanı" olarak nitelendiren Sisi, ABD Başkanı'nın arabuluculara mümkün olan her türlü desteği vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Mısır'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla gerilimi düşürmek ve krize barışçıl çözüm bulmak için azami çaba göstereceğini belirten Sisi, askeri operasyonların yeniden başlamasının bölge halkları ve dünya üzerinde yaratabileceği ağır insani ve ekonomik sonuçların önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Körfez ülkelerine destek

Sisi, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü girişimi kesin bir dille reddettiklerini belirterek, Mısır'ın Arap ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Filistin meselesi

Filistin meselesinin Orta Doğu'nun temel gündem maddesi olmaya devam ettiğini belirten Sisi, bunun uluslararası toplumun adalet ilkelerine ve uluslararası hukuka bağlılığını gösteren konulardan biri olduğunu söyledi.

Sisi, tarafların Trump'ın Gazze'ye yönelik barış planını eksiksiz uygulaması ve insani yardımların güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Sisi, Filistin topraklarının bütünlüğünün korunması ve Filistin halkının topraklarından sürülmesine yönelik girişimlerin reddedilmesi gerektiğini de vurguladı.

Mısır-Slovenya ilişkileri

Slovenya Cumhurbaşkanı Nataşa Pirc Musar ile görüşmelerinin yapıcı ve verimli geçtiğini belirten Sisi, iki ülkenin siyasi istişareleri sürdürme, ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini geliştirme ve bölgesel ve uluslararası meselelerde eş güdümü artırma konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Mısır'ın Slovenya'yı Orta Avrupa'da önemli bir ortak olarak gördüğünü kaydeden Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin Mısır ile Avrupa Birliği arasındaki stratejik ortaklığı da destekleyeceğini ifade etti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar da ülkesinin Mısır ile ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini belirterek su kaynaklarının yönetimi, eğitim, bilimsel araştırma, yapay zeka, atıkların geri dönüşümü ve yeşil ekonomiye geçiş alanlarında işbirliği imkanlarına dikkati çekti.

Kaynak: AA
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