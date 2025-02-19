Sisi'den Gazze İçin Uluslararası Destek Çağrısı

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- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze'nin yerinden edilme olmadan inşası için uluslararası destek çağrısı

MADRİD - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uluslararası destek talebinde bulundu ve bu sürecin Filistinlilerin yerlerinden edilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İspanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Madrid Kraliyet Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir araya geldi. İki lider, Mısır ve İspanya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesini öngören anlaşma imzaladı. İki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptlarının liderlerin huzurunda imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına geçildi.

Basın toplantısında Gazze'deki 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının bütünüyle uygulanmasına yönelik acil bir ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Sisi, "Bu bağlamda, görüşmede rehinelerin ve tutukluların devamlı olarak değişiminin ve Gazze halkının maruz kaldığı yıkıcı insani krizin hafifletilmesi için ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının zorunlu olduğunu vurguladık" dedi.

Görüşmede ayrıca Filistin Devleti'nin kurulmasını amaçlayan barış sürecinin yeniden canlandırılması çabasının aciliyetinde mutabık kaldıklarını vurgulayan Sisi, "Ayrıca, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nden Filistin halkının zorla yerlerinden edilmesini içermeyen, bir kez daha vurgulamak istiyorum, Filistin halkının zorla yerlerinden edilmesini içermeyen ve onların büyük bir sevgiyle bağlı oldukları ve asla terk etmeyecekleri ata yurtlarını koruyan bir yeniden inşa sürecinin desteklenmesi ve sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizdik" dedi.

Sanchez: "Filistinlilerin vatanlarından zorla çıkarılmasını kesinlikle reddediyoruz"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, "Filistinlilerin vatanlarından zorla çıkarılmasını kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı ve ahlaki olmayan bir eylem olduğunu vurgulayan Sanchez, böyle bir girişimin bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrarsızlığa yol açacağını vurguladı.

Sanchez, 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek olan, Gazze'nin yeniden inşasının ele alınacağı Arap zirvesinin sonuçlarını destekleyeceklerini söyledi.