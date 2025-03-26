Sisi: Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Sisi: Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Çalışıyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çaba göstereceklerini belirtti.

26.03.2025 15:47
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve anlaşmanın diğer aşamalarının uygulanması için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte Vakıflar Bakanlığı tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programında konuşma yaptı.

Sisi, ülkesinin, Filistin'in haklı davasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini, Gazze'deki ateşkesi muhkem hale getirmek ve anlaşmanın geri kalan aşamalarının uygulanması için çabalayacağını yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, ortaklarına ve dostlarına "akan kanın durdurulması ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilmesi" için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828'e yükseldi.

Kaynak: AA

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