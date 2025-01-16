Sisi ve Al Nahyan'dan Gazze'ye Destek

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ABU Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının, Filistinlilerin kanının dökülmesi önlenecek şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Sisi'yi Abu Dabi Havalimanı'nda karşıladı.

İki lider görüşmede, "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilan edilmesini" memnuniyetle karşıladıklarını belirterek anlaşmanın Filistin halkının kanının dökülmesini önleyecek şekilde uygulanması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Sisi ve Al Nahyan, "Gazze halkını karşı karşıya kaldığı insani felaketten kurtarmak için yeterli miktarda ve hiçbir engelle karşılaşmadan insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının gerekliliğine" de vurgu yaptı.

Lübnan'daki durumun da ele alındığı görüşmede liderler, Joseph Avn'ın Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, bu seçimin Lübnan'da istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Suriye'ye ilişkin ise Sisi ile Al Nahyan, bu ülkenin "birliği, istikrarı ve toprak bütünlüğü" konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Liderler ayrıca, "Suriye halkının tüm kesimlerinin katılımını içeren, kapsamlı ve Suriyelilerin iradesine dayalı bir siyasi sürecin başlatılmasının önemini" ifade etti.