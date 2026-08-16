Sisi ve Kushner'dan Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika
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Sisi ve Kushner'dan Orta Doğu Görüşmesi

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kushner ile Gazze ateşkesini ve bölgesel güvenliği görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Sisi, ülkenin El-Alameyn kentinde Kushner'ı kabul etti.

Görüşmede Sisi, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin önemini vurgulayarak, iki ülke arasında ortak ilgi alanlarında sürdürülen işbirliği ve koordinasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın desteklenmesi amacıyla ortak zorluklarla mücadele çalışmalarının sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Sisi ayrıca, bölgedeki çeşitli krizlerin çözülmesinin bölgesel istikrarın korunması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Gazze'deki ateşkesin uygulanması ele alındı

Filistin meselesindeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının sona erdirilmesine yönelik ateşkes anlaşması kapsamında tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Kushner da Mısır ile ABD arasındaki yakın koordinasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Sisi'nin bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi ve Kushner'dan Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika

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