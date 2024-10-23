Sisi ve Pezeşkiyan'dan Bölgesel Görüşme

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BRICS Liderler Zirvesi için Rusya'nın Kazan kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Sisi, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Mısır ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak çabaların önemini vurgulayan iki lider, bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "bölgesel gerilimi azaltma ve gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan kaçınma" çağrısı yaptı.

Artan gerilimin bölge güvenlik ve istikrarını olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağı ve tüm bölgeyi tehlikeli çatışmalara sürükleyeceği konusunda uyaran Sisi, ülkesinin Gazze ve Lübnan'da ateşkese ulaşmaya yönelik yoğun çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun tüm tarafları bölgede sükunetin yeniden sağlanmasını amaçlayan çabalara olumlu yaklaşmaya teşvik etmesini istedi.