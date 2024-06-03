Şişli Belediye Başkanı, Kanal İstanbul mücadelesi için siyasi partilere çağrıda bulundu - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı, Kanal İstanbul mücadelesi için siyasi partilere çağrıda bulundu

Şişli Belediye Başkanı, Kanal İstanbul mücadelesi için siyasi partilere çağrıda bulundu

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Kanal İstanbul mücadelesiyle ilgili siyasi partilere ortak hareket etme çağrısında bulundu. Şahan, ayrıca deprem konusunun İstanbul'un gerçek gündemi olduğunu vurguladı.

03.06.2024 18:43  Güncelleme: 18:44
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(İSTANBUL) - " Şişli'nin Kanal İstanbul'u" olarak anılan ve deprem yasalarıyla rezerv yapı ilan edilen 24 bin metrekarelik alanla ilgili mücadelelerinin devam ettiğini belirten Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ortak mücadele konusunda siyasi partilere çağrıda bulundu.

Şişli Belediye Meclisi'nin 9. Dönem 1. Toplantı Yılı, Haziran Ayı Birinci Toplantısı, Resul Emrah Şahan'ın başkanlığında, meclis üyeleri ve yurttaşların katılımıyla gerçekleşti. Meclis toplantısında konuşan Başkan Şahan, Küçükçekmece'de çöken binaya değinerek, İstanbul'un gerçek gündeminin deprem olması gerektiğinin altını çizdi. Şahan, "Bu kentin gerçek gündeminin deprem olduğunu maalesef bu olaylar hatırlatıyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim. Bu ülkenin gerçek gündemi, beka sorunu; İstanbul depremidir. Bu konu siyasetten bağımsızdır. Bu konuda yurttaşıyla merkezi hükümet ve yerel yönetimiyle şeffaf hareket etmeliyiz" dedi.

Ortak mücadele için çağrı

Şişli'de deprem yasalarıyla rezerv alan ilan edilen Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan ve 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u olarak bilinen inşaat alanına ilişkin sürdürdükleri mücadeleye dikkati çeken Şahan, "Gerçekten nefesimiz kalmadı. Bu konuda bütün Şişli'nin, bütün siyasi partilerimizin ve aktörlerin, meclis üyelerimizin bu sürece sahip çıkmasını konuşmasını isterim. Bir belediye başkanı olarak yasanın, bana izin verdiği tüm çerçevede elimden geldiğince mücadele edeceğim. Bu konuyu Şişli'ye anlatacağım. Şişli'nin gerçek taleplerini ortaya koyacağım" diye konuştu.

Gezici Kent Lokantası

Şahan, Şişli Belediyesi'nce geçen hafta hizmete giren 'gezici kent lokantası' ile ilgili olarak, "Gezici kent lokantasına olan yoğun talebi size anlatamam. Yani bu kentin vizyonuyla ilgili, geleceğiyle makro planlarıyla ilgili çok şeyi konuşmak isterdim. Ama belediye başkanı olduktan sonraki en çok ses getiren icraatlerimden biri maalesef gezici kent lokantası oldu. İstanbul'un Şişli'nin yurttaşın böyle bir gerçek gündemi var. Hepimiz bu gerçeklikten kopmadan, birlikte müşterek bir siyaseti övmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Resul Emrah Şahan, konuşmasında 11'inci yıl dönümünde Gezi Parkı eylemlerine de değindi. Gezi'nin son 25 yılın en önemli aydınlık eşiği olduğunu belirten Şahan, "Ben, bugün burada oturuyorsam, siyasetle ilgileniyorsam; genç arkadaşlarım buradaysa pek çoğumuz siyaseten buradaysak, aktif bir şekilde siyasete girdiysek bunun nüvesinde Gezi vardır" şeklinde konuştu.

"Onlar bizim için orada yatıyorlar"

Gezi eylemlerinde sağcısı solcusu, genci yaşlısı her görüşten ve her kesimden yurttaşın bulunduğuna vurgu yapan Şahan şöyle devam etti:

"Hep birlikte, bu toplumun demokratik değerlerini, geleceğini, yeşilini, yaşamını savunabildiğini gösterdi Gezi… Onun için Gezi çok önemli bir eşikti. Birileri çok korktu Gezi'den. O kadar korktu ki, Gezi sonrası Türkiye'de daha baskıcı, daha otoriter; hukuk normlarını unuttuğumuz, bir kişinin ağzına baktığımız bir sürece girdik. Buna inat, orada olanlar olarak söylüyorum; biz sevgiyle, yine liyakat ile yine çalışarak kendimizi ispatlamaya çalıştık. Üstümüze hukuksuzluklar geldi, hapisler geldi, ölümler geldi, tehditler geldi. Çünkü hiç hesap etmemişlerdi bunu. Oyunları bozulmuştu. Gezi sürecinde gördüğümüz; tünelin sonundaki aydınlığa kavuşmaya çok az kaldı. Yine hep beraberiz. Gezi sonrası bu toplumu ötekileştirmeye yönelik yapılan tüm politikalara inat, kutuplaştırmaya yönelik yapılan tüm politikalara inat, baskıcı ve otoriter tüm politikalara inat, birlikte demokrasiyi, hukuku, tüm siyasi görüşleriyle beraber müşterek bir yerden görebildiğimizde aydınlığa çıkacağız. Çok yakındır. Gezi davasından içeride yatan dostlarımız, yoldaşlarımız; benim meslektaşım Tayfun Kahraman… Onlar bizim için orada yatıyorlar biz de onlar için burada çalışıyoruz. Çok kısa sürede çıkacaklar ve bu ülkenin aydınlık geleceğinde hukuk devleti için hep birlikte çalışacağız. Gezi sürecinde olan, hayatını kaybedenleri minnetle anıyorum."

Şişli Belediyesi'nin Haziran Ayı Toplantısı 1'inci oturumu, meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından komisyon raporlarının okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı, Kanal İstanbul mücadelesi için siyasi partilere çağrıda bulundu - Son Dakika

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