Şişli Belediyesi Hıdırellez Şenliği\'ni Coşkuyla Kutladı

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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler ve konserler eşliğinde Hıdırellez coşkuyla kutlandı. Hıdırellez Şenliği'ne katılan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, herkesin bahara yakışan bir şekilde önümüzdeki dönem kardeşçe ve hoşgörü içinde güzel günler yaşaması dileğinde bulunarak, "Her günü bahar gibi kutlayacağımız bir Şişli için çalışacağım" dedi.

Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği'ne, Maçka Sanat Parkı ev sahipliği yaptı. Özel olarak oluşturulan etkinlik alanında, festival havasında gerçekleşen Hıdırellez Şenliği'ne başta Şişlililer olmak üzere binlerce yurttaş katıldı.

BAHARIN GELİŞİNİ KUTLADILAR

Programda 'kına yakma', 'taç yapma', 'saksıda toprağa gül fidesi dikimi' gibi Hıdırelleze özgü geleneksel etkinlikler yer aldı. Etkinlik alanında yer alan dilek ağacına ise yoğun ilgi dikkati çekti. Dilek ağacı, binlerce dileğin yer aldığı notla doldu taştı. Şenlikte dans gösterileri, karaoke, dans yarışmalarının yanı sıra konserler ile büyük coşku yaşandı.

ŞAHAN: HEPİNİZİN DİLEKLERİ KABUL OLSUN

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Hıdırellez Şenliği'nde "Hıdırellez bize birliğimizi, beraberliğimizi, hoşgörüyü, kardeşliği, barışı hatırlatır. Hepimiz bahara yakışan bir şekilde önümüzdeki dönem, inşallah kardeşçe, hoşgörüyle birlikte nice güzel günler yaşarız; her günün bahar olduğu günler yaşarız. Ben, her günü bahar gibi kutlayacağımız bir Şişli için çalışacağım. Gece gündüz uğraşım bunun için olacak. Bunun için söz verdim. Hepinizin dilekleri kabul olsun" diye konuştu.

Öte yandan programda, Şişli Belediyesi ritim atölyesine katılan öğrenciler, DJ Sergen, İzzetpaşa Dans Grubu, Sulukule Roman Orkestrası'nın gösterileri büyük alkış aldı. Hıdırellez Şenliği, Savaş Burcu, Fahrettin Sekmeç, Gülay Şentürk ve Balık Ayhan konserleriyle sona erdi. Ayrıca etkinlik alanında kontrolü bir şekilde hıdırellez ateşi yandı.