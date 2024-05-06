Şişli Belediyesi Hıdırellez Şenliği'ni Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediyesi Hıdırellez Şenliği'ni Coşkuyla Kutladı

Geniş Video İzle

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne binlerce kişi katıldı. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bahara yakışan bir şekilde kardeşçe ve hoşgörü içinde güzel günler yaşanması dileğinde bulundu.

06.05.2024 00:23  Güncelleme: 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler ve konserler eşliğinde Hıdırellez coşkuyla kutlandı. Hıdırellez Şenliği'ne katılan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, herkesin bahara yakışan bir şekilde önümüzdeki dönem kardeşçe ve hoşgörü içinde güzel günler yaşaması dileğinde bulunarak, "Her günü bahar gibi kutlayacağımız bir Şişli için çalışacağım" dedi.

Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği'ne, Maçka Sanat Parkı ev sahipliği yaptı. Özel olarak oluşturulan etkinlik alanında, festival havasında gerçekleşen Hıdırellez Şenliği'ne başta Şişlililer olmak üzere binlerce yurttaş katıldı.

BAHARIN GELİŞİNİ KUTLADILAR

Programda 'kına yakma', 'taç yapma', 'saksıda toprağa gül fidesi dikimi' gibi Hıdırelleze özgü geleneksel etkinlikler yer aldı. Etkinlik alanında yer alan dilek ağacına ise yoğun ilgi dikkati çekti. Dilek ağacı, binlerce dileğin yer aldığı notla doldu taştı. Şenlikte dans gösterileri, karaoke, dans yarışmalarının yanı sıra konserler ile büyük coşku yaşandı.

ŞAHAN: HEPİNİZİN DİLEKLERİ KABUL OLSUN

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Hıdırellez Şenliği'nde "Hıdırellez bize birliğimizi, beraberliğimizi, hoşgörüyü, kardeşliği, barışı hatırlatır. Hepimiz bahara yakışan bir şekilde önümüzdeki dönem, inşallah kardeşçe, hoşgörüyle birlikte nice güzel günler yaşarız; her günün bahar olduğu günler yaşarız. Ben, her günü bahar gibi kutlayacağımız bir Şişli için çalışacağım. Gece gündüz uğraşım bunun için olacak. Bunun için söz verdim. Hepinizin dilekleri kabul olsun" diye konuştu.

Öte yandan programda, Şişli Belediyesi ritim atölyesine katılan öğrenciler, DJ Sergen, İzzetpaşa Dans Grubu, Sulukule Roman Orkestrası'nın gösterileri büyük alkış aldı. Hıdırellez Şenliği, Savaş Burcu, Fahrettin Sekmeç, Gülay Şentürk ve Balık Ayhan konserleriyle sona erdi. Ayrıca etkinlik alanında kontrolü bir şekilde hıdırellez ateşi yandı.

Şişli Belediyesi Hıdırellez Şenliği\'ni Coşkuyla Kutladı
Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi, Hıdırellez, Şişli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Hıdırellez Şenliği'ni Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:49 Hamas, Kahire’deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı Hamas, Kahire'deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı
23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
19:21 Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
00:37 Aksaray’da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu Aksaray'da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
00:07 Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
23:34 Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:09 Brezilya’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya yükseldi Brezilya'yı vuran sellerde can kaybı 76'ya yükseldi
23:03 Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu
22:37 Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:17 Mersin’de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu Mersin'de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 01:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi Hıdırellez Şenliği'ni Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement