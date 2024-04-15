Şişli Belediyesi İşçileri İşlerine Geri Dönmek İstiyor

Şişli Belediyesi önünde toplanan 48 işçi, Ramazan Bayramı arifesinde sebep gösterilmeden belediyedeki işlerinden çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem başlattı.
Bina önünde bir araya gelen gruptakiler, çeşitli sloganlar attı. Düdük çalıp Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tepki gösteren bu kişiler, işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.
Genel İş İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, burada yaptığı konuşmada, işten çıkartılan belediye çalışanlarının demokratik haklarını kullanıp işe dönüşleri için eylem başlattıklarını söyledi.
Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın hiçbir gerekçe göstermeden 48 kişinin işine arife günü son verdiği ifade eden Yiğit, "Kimseyi işsiz, aşsız bırakmak doğru değil. Bugün gelir gelmez ilk işleri de 48 arkadaşımızın iş akdini feshetmek oldu. Bu doğru bir yöntem değil. Biz, buradan sesleniyoruz. Başta Sayın Belediye Başkanımıza ya da ona bu talimatı veren her kimse bilemiyorum. Bir an önce gelip mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmesi, işlerine iadesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Söz konusu işçilerin belediye binası önündeki bekleyişi sürüyor.
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