Şişli Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Ücretsiz Gıda Desteği - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Ücretsiz Gıda Desteği

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Şişli Belediyesi, 'Bir Öğün Bizden' projesiyle günlük 1500 öğrenciye ücretsiz gıda desteği sağlamaya başladı. Proje kapsamında, beslenme uzmanları tarafından özenle hazırlanan gıda paketleri öğrencilere dağıtılıyor.

24.09.2024 13:25  Güncelleme: 13:30
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından eğitim alanındaki sosyal projelere bir yenisini daha ekledi.  Şişli Belediyesi, "Bir Öğün Bizden" projesiyle ilçede pilot olarak belirlenen üç ilkokulu kapsayacak şekilde, günlük bin 500 öğrenciye bir öğünlük ücretsiz gıda desteğini başlattı. İlk gün öğrencilere gıda destek paketi hazırlayan Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan, "Belediye olarak Şişli'de 'okul yemeği temel haktır' diye yola çıktık. Bir Öğün Bizden diyerek ücretsiz okul gıdası projemizi de belirlediğimiz okullarda başlattık" dedi.

Şişli Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında; ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim alanındaki destek projelerine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal destek projeleriyle öğrencilerin hep yanında olan Şişli Belediyesi, şimdi de her gün 1500 ilkokul öğrencisine ulaştırılmak üzere 'Bir Öğün Bizden Gıda Destek Paketi' projesini hayata geçirdi.

"Gıda paketi hazırladı"

Projenin ilk günkü uygulamasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hazırlanmasına katkı sağladığı gıda paketleri, pilot olarak belirlenen Mahmut Şevket Paşa, İzzet Paşa ve Kuştepe Mahallelerinde toplam 9 farklı noktada dağıtıldı.

"Okul yolunda Şişli hep yanınızda"

Belediye olarak Şişli'de "Okul yemeği temel haktır" diyerek yola çıktıklarını belirten Başkan Şahan, 'Bir Öğün Bizden Gıda Destek Paketi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Bir belediye başkanı, bir baba, Cumhuriyetin yetiştirdiği bir yurttaş olarak en büyük hedefim; çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğunu sağlamaktır. Tüm Sosyal demokrat belediyeler olarak çalışmalarımıza bu doğrultuda canla başla devam edeceğiz. Herkes bilsin ki, İstanbul'un kalbi Şişli'nin çocukları ve gençleri geleceğe güvenle bakacak. Okul yolunda, Şişli hep yanınızda olacak."

"İlk günün menüsü"

Bir Öğün Bizden Gıda Destek Paketi'nin ilk günkü menüsü damla çikolatalı kek, süt, meyve, kuruyemiş, sudan oluştu.

"Beslenme ve diyet uzmanları hazırlıyor"

Her gün beslenme ve diyet uzmanları tarafından öğrenci yaş gruplarına göre özenle hazırlanan pratik ve doyurucu gıda paketleri, okul çevresinde bulunan Şişli Belediyesi hizmet noktalarında hazır bulunacak. Gıda destek paketlerinin menüleri; beslenme ve diyet uzmanları tarafından öğrencilerin günlük alması gereken protein, yağ ve kalori miktarı göz önünde bulundurularak hazırlanıp, gıda mühendisleri tarafından son kontrolleri yapılacak.

"Şişli Belediyesi'nden eğitime büyük destek"

Şişli Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala ilçede bulunan 35 devlet okulunda bakım ve onarım çalışması başlatmış; boya ve temizlikten çevre düzenlemesine kadar her türlü ihtiyaçları giderilen okulları, yeni eğitim yılına hazır hale getirmişti. Zil sesinin çalmasıyla birlikte belediye tarafından ilçede bulunan 16 devlet okulunda 1'inci sınıfa başlayan yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye seti dağıtılmıştı. Ayrıca ilçede ikamet eden ve yeni üniversiteli öğrencilere 15 bin lira burs desteği sağlayacağını duyuran Şişli Belediyesi son olarak da yine ilçedeki üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca ulaşım desteği verileceğini açıklamıştı.

Şişli Belediyesi\'nden 1500 Öğrenciye Ücretsiz Gıda Desteği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Ücretsiz Gıda Desteği - Son Dakika

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