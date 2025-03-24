Şişli Belediyesi'ne Kayyum Polis Eşliğinde Geldi... - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'ne Kayyum Polis Eşliğinde Geldi...

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın 'Kent Uzlaşısı' kapsamında tutuklanmasının ardından, Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına yaklaşık 100 polis eşliğinde geldi. Binada sadece temizlik görevlilerinin kalmasına izin veren polis, meclis üyelerini belediyeden çıkartmaya kalktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri bu durumu alkışlarla protesto ederek grup odasında bekledi. Abluka altında kalan Kent Lokantası tırı da bir süre sonra otoparka çekildi.

24.03.2025 11:45  Güncelleme: 13:19
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Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'Kent Uzlaşısı' kapsamında tutuklanmasının ardından, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına yaklaşık 100 polis eşliğinde geldi. Binada sadece temizlik görevlilerinin kalmasına izin veren polis, meclis üyelerini belediyeden çıkartmaya kalktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri bu durumu alkışlarla protesto ederek grup odasında bekledi. Abluka altında kalan Kent Lokantası tırı da bir süre sonra otoparka çekildi.

19 Mart operasyonuyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'Kent Uzlaşısı' kapsamında tutuklanmasının ardından, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. Sabah saatlerinde belediye binası çevresi polis ekipleri tarafından kuşatıldı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına yaklaşık 100 polis eşliğinde geldi. Binada sadece temizlik görevlilerinin kalmasına izin veren polis, meclis üyelerini belediyeden çıkartmaya kalktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri bu durumu alkışlarla protesto ederek grup odasında bekledi. Şişli Belediyesi'nin mobil Kent Lokantası tırı da kayyumun geleceği dakikalarda polis ablukası bölgesindeydi. Kent Lokantası tırı bir süre sonra garaja çekildi. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Kıymetli Şişli Halkı, Şişli Belediyemiz sabaha karşı 05.00 sularında kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı. Herkes bilmelidir ki, Şişli Belediyesi sizindir. Kentimizin vicdanlı tüm yurttaşlarına sesleniyorum: Belediyemize, irademize, geleceğimize sahip çıkın. Bir kez daha vurguluyorum: Haklıyız, kazanacağız!" çağrısında bulundu.

Şişli Belediye binası önünde konuşan CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı da kayyum uygulamalarına tepki gösterdi, "Şişli Belediye Başkanlığımızın önünden meclis üyelerimiz ile birlikte sizlere sesleniyoruz. Bildiğiniz gibi hafta ortasından itibaren hem Belediye Başkanımıza hem de   belediyemize yönelik asılsız ve hukuksuz bir yargılama süreciyle karşı karşıyayız. Bu yargılama sürecinin devamında yine son derece haksız vemesnetsiz bir kararla belediyemize kayyum atandı. Kayyum'un ilk uygulaması aslında bu üzerinde bulunduğumuz caddenin, Darülaceze Caddesi ve bağlı Akar Caddesi gibi caddelerin  trafiğe kapatılmak suretiyle hemen ilerimizde yer alan şehir hastanesi de dahil bu güzergah üzerinde ulaşımın tamamen durdurulması. Burada insanların hastaneye erişiminin engellenmesi şeklinde oldu." dedi. Özcanlı şöyle devam etti:

"Biz sabah aynı zamanda belediyemizde 5 gündür süren demokrasi nöbetimize devam ederken, sabah 5'e doğru yüzlerce çevik kuvvet polisi belediyemizin önüne geldi.  Önce yoğun bir barikat kurma, belediyeyi ve çevresini abluka altına alma şeklinde bir uygulama ile  içeride bulunan bizleri ve genç arkadaşlarımızı zorla gözaltına alma tehdidiyle dışarı çıkarttılar.  Biz arkadaşlarımıza hiçbir zarar gelmemsi için milletvekillerimizin de gözetimiyle arkadaşları ulaşacakları yere kadar yolculama gayretiyle yardımcı olduk.

Devamında tekrar belediyeye döndüğümüzde tekrar  kayyumun bir başka talimatıyla meclis üyelerimizin ve belediye çalışanlarının belediyeye alınmayacağını öğrendik. Bunun üzerine tabii ki seçilmiş belediye meclis üyeleri  hala Şişli halkının iradesini temsil etmektedir. Haklarında hiçbir uzaklaştırma kararı olmadığı için bu uygulamanın yanlış olduğunu kendilerine ifade ettik. Uzun bir ikna süreci için müzakerede bulunduk. Fakat müzakerelerin sonucunda zaman zaman emniyet görevlilerinin bizi dışarı çıkarma çabalarına rağmen en son kertede meclis üyelerimiz ile birlikte asıl görev yapma yerleri olan beldiye binamızın içine ve grup odamıza geçebildik. Şu an partimizin meclis üyelerinin bir kısmı belediye binamızda nöbete devam ediyorlar. Şişli'de bize oy veren veya vermeyen 260 bin küsür vatandaşımızın yine halihazırda belediyede böyle bir uygulama olmamış gibi görevimize devam etmek üzere gayret göstereceğiz. Ancak şimdiden yapılan uygulamalar zaten son derece haksız ve hukuksuz bir şekilde başlayan bu sürecin antidemokratik bir çerçevede ilerleyeceğine dair kaygılarımızı güçlendirmiş durumda. Bu 5 günlük demokrasi nöbeti süremizde biz buraya gelen binlerce on binlerce insanla zaman zaman marşlar söyledik zaman zaman şarkılar söyledik bize eşlik eden sanatçı arkadaşlarımız oldu. Buraya gelen arkadaşlarımızla iftar yaptık, Şişlililerle iftar yaptık ve iftarımızın yanında tabii ki çay kahve ikramımız oldu. Hep beraber oturduk sohbet ettik, onlarla dertleştik. Hizmet için burada kurmuş olduğumuz gezici kent kafemiz anlaşılan o ki kayyumun kararıyla buradan tahliye edilmiş ve kaldırılmış bulunuyor. Dolayısıyla bu da artık kamuoyunun vicdanında değerlendirilecek bir husus."

Kayyum makamdan fotoğraf paylaştı

Belediye çevresindeki Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan posterleri indirilirken, kayyum başkan Cevdet Ertürkmen makama oturduktan yaklaşık 3 saat sonra fotoğraf paylaştı. Resul Emrah Şahan'ın makam odasında sadece Atatürk fotoğrafı asılıydı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Şişli Kaymakamı Cevdat Ertürkmen en son 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere yan yana katılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'ne Kayyum Polis Eşliğinde Geldi... - Son Dakika

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