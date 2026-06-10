Şişli'de 2016 Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şişli'de 2016 Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı

10.06.2026 14:35
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Şişli'de 2016'da bir kadının öldürülmesine dair gözaltına alınan şüphelinin evinde silah bulundu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin evinde uzun namlulu silah ve gaz maskesi ele geçirildi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde 24 Mart 2016'da Aynur Kanbur'un (49) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz, Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin faili olduğuna ilişkin tespitler yapılan şüpheli Gündüz'ün Sarıyer'deki evinde arama yaptı. Aramada, uzun namlulu silah ve gaz maskesi buldu.

Öte yandan, geçmişte polisin yaptığı bir asayiş uygulaması sırasında Gündüz'ün üst aramasında ruhsatsız tabanca bulunduğu ve hakkında "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan işlem yapıldığı belirlendi.

Geçmişte bir kişiyi darbettiği belirlenen Gündüz'ün, emniyetteki ifadesinde bu olayı kabul ederek, darbettiği kişinin uygunsuz davranışları nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri ayrıca, metrobüs kayıtlarından İstanbulkart kullanımı araştırılan Gündüz'ün yeni görüntülerine de ulaştı.

Metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, cinayeti işlemek için yola çıkan Gündüz'ün Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor. Metrobüste sağ başta bulunan koltuğa oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla uğraştığı, ardından SIM kartını çıkartarak cihazı kapattığı görülüyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Aynur Kanbur'un 2016'da Şişli'de silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden incelemeye alınmıştı.

Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen Bülent Gündüz ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Fazlı Kar ve Serdar Kar'ın kimlikleri tespit edilmişti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanmış, şüphelilerden Bülent Gündüz'ün emniyette alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve cinayetten sonra kullandığı silahı denize attığını söylediği öğrenilmişti.

Gündüz'ün olay öncesi ve sonrasında yürüdüğü güzergahlardaki güvenlik kameraları görüntülerinde, başında şapkayla hızlı şekilde yürüdüğü, en son metrobüse binmek için turnikelerden geçtiği belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosunca takibi yapılan soruşturmada Aynur Kanbur'un, ikametinin giriş kapısının önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldüğünün belirtildiği, olay yerinde elde edilen kovanların bu zamana kadar hiçbir silahla eşleşmediği kaydedilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Maktul, 90'lı yıllarda Mezdeke Dans Üçlüsü olarak bilinen dans grubunun üyesidir. 2017 yılında maktulün ablasının dilekçesi üzerine akrabaları olan Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar isimli şahısların 'daha önceki yıllarda maktulü öldürmekle tehdit ettikleri, bizim sülaleden dansöz çıkmaz' şeklinde söylemleri olduğu iddia edilmesiyle adı geçenlerin HTS kayıtları alınmıştır. Şahısların telefonu olaydan hemen önce kapandığı, ertesi gün öğlene kadar kapalı kaldığı, sonra açıldığı tespit edilmiştir. Yüksel Kar, olaydan iki gün önce ABD'ye gitmiş olup kendisinin de belirtilen zamanlarda telefonu kapalı olduğu anlaşılmıştır. Adalet Bakanlığımız Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasından sonraki süreçte eylemi gerçekleştiren failin Avcılar'dan metrobüse bindiği tespit edilerek, İstanbulkart kullanımı araştırılmış, araştırma neticesinde şahsın Bülent Gündüz olduğu anlaşılmıştır."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Şişli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de 2016 Cinayeti: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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