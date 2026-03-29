Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Dönerciye Silahlı Saldırı

29.03.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dönerciye düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı.

ŞİŞLİ'de dönerciye düzenlenen silahlı saldırı sırasında pide kuyruğunda bekleyen S.K. (39) sırtından ve kolundan yaralandı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk olarak dönerci S.D.'nin olaydan önce H.K.'nin iş yerine gelerek silah çektiği, H.K.'nin de kardeşi B.K.'yi göndererek dönercinin iş yerine ateş açtırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin arasında yaklaşık 100 bin liralık alacak meselesi olduğu öğrenildi. Saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan dönerciye silahlı saldırı düzenlendi. Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda iş yerinde bulunanlar yaralanmazken, kurşunlar o sırada pide kuyruğunda bekleyen S.K. isimli kadına isabet etti. Kadın yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sırtından ve kolundan yaralanan kadını olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İŞ YERİ BASILINCA KARDEŞİNE ATEŞ AÇTIRMIŞ

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay yerinde bulunan iki işletmenin tarafları H.K. ve S.D.'nin arasında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğunu belirledi. Polis olaydan bir süre önce S.D.'nin gelmesinin ardından tartışma yaşandığını ve S.D.'nin silahla ateş etme girişiminde bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldığını, bir süre sonra H.K.'nin kardeşi B.K.'nin ise motosikleti kullanan I. A. ile birlikte S.D.'nin iş yerine silahla ateş ettiğini belirledi.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, H.K., kardeşleri B.K. ile T.K. ve motosiklet sürücüsü I. A. olmak üzere 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayın taraflar arasındaki yaklaşık 100 bin liralık alacak meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Kasten yaralama', 'Silahlı tehdit' 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

09:43
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
09:40
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:24
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
08:20
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
07:22
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 10:30:23.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.