Şişli'de Gençlerden Trafikte Horon Gösterisi - Son Dakika
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Şişli'de Gençlerden Trafikte Horon Gösterisi

Şişli\'de Gençlerden Trafikte Horon Gösterisi

İstanbul'un Yıldızları adlı genç grup, Şişli'de trafik ışıklarında sürücüler ve yayalar için horon gösterisi düzenledi. Grup, kırmızı ışıkta 'Trafikten sıkılanlar için geldik' yazılı pankart açarken, horon oyun ekibi yaya geçidinde gösteri yaptı. Gençler, bazı sürücülere iftar için su ve kek dağıtırken, bazılarına ise çiçek verdi. Amacın trafikte sıkılan insanların keyiflerini yerine getirmek olduğunu belirten gençler, horon ve halk oyunları gösterisi düzenleyeceklerini açıkladı.

13.03.2024 18:34
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Şişli'de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için horon gösterisi yaptı.

Kendilerini " İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Mecidiyeköy'de trafik ışıklarına geldi.

Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

Bu sırada horon oyun ekibi yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı. Yolda bazı sürücülere iftar için su ve kek dağıtan gruptakiler, bazılarına ise çiçek verdi.

Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce Beşiktaş'ta bale gösterisi yaptıklarını hatırlatarak, "İstanbullu gençler olarak bir mutluluk hareketi başlattık. Burada amacımız trafikte sıkılan insanların keyiflerini biraz olsun yerine getirmek. Burada onlara dokunarak unutamayacakları bir anı vermek istiyoruz. Trafiğe bir renk vermek amacıyla bir dans gösterisi düzenleyeceğiz. Horon ve halk oyunları olacak." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Gençlerden Trafikte Horon Gösterisi - Son Dakika

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