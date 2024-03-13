Şişli\'de Gençlerden Trafikte Horon Gösterisi

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Şişli'de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için horon gösterisi yaptı.

Kendilerini " İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Mecidiyeköy'de trafik ışıklarına geldi.

Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

Bu sırada horon oyun ekibi yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı. Yolda bazı sürücülere iftar için su ve kek dağıtan gruptakiler, bazılarına ise çiçek verdi.

Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce Beşiktaş'ta bale gösterisi yaptıklarını hatırlatarak, "İstanbullu gençler olarak bir mutluluk hareketi başlattık. Burada amacımız trafikte sıkılan insanların keyiflerini biraz olsun yerine getirmek. Burada onlara dokunarak unutamayacakları bir anı vermek istiyoruz. Trafiğe bir renk vermek amacıyla bir dans gösterisi düzenleyeceğiz. Horon ve halk oyunları olacak." dedi.